Muerte dudosa en Rafaela

En calle Soldano al 1300 en Rafaela, a unos pocos metros del cartel del barrio Fasoli, bomberos Zapadores fueron para apagar un incendió en el galpón del fondo de una vivienda. Al apagar el fuego, lamentablemente, hallaron el cuerpo sin vida de Julio Funes (70 años).

El hombre estaba muerto allí hace varios días y los peritos lo habrían calificado como una muerte dudosa.

Así las cosas se dió intervención al fiscal en turno, el Dr. Carlos María Vottero, quien además pidió la llegada al sitio de personal de la Policía Científica y de la Agencia de Investigación Criminal para llevar adelante las diligencias y actuaciones correspondientes.

Y aunque ahora habrá que aguardar el resultado de la autopsia sobre el cuerpo del fallecido que se realizaría en el día de mañana en Santa Fe, no se descarta que se pueda estar ante un hecho intencional y no casual o accidental, ya que las versiones recogidas en el lugar señalan que Funes habría muerto hace varios días por lo que hay que investigar también si el siniestro no se produjo para ocultar otro hecho delictivo.

Fuente: Radio Rafaela