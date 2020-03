“¿Qué te pasa por la cabeza?”, Maxi López destrozó a Wanda Nara por violar la cuarentena con sus hijos

Italia es uno de los países de mayor riesgo por coronavirus, sin embargo, Wanda Nara decidió viajar hasta Lombardía junto a sus hijos. Al enterarse, Maxi López hizo un fuerte descargo en las redes sociales.

Si bien Wanda Nara estaba cumpliendo de manera estricta la cuarentena e incluso sus hijos mantenían las clases de manera virtual, durante las últimas horas la mediática tomó una drástica decisión que provocó el enojo de Maxi López.

En sus recientes posteos, Wanda Nara compartió una serie de fotos y videos con sus hijos en Lago di Como, un pueblo al norte de Italia. Allí se mudó luego de haber viajado de Milán a París, donde actualmente está radicado su marido Mauro Icardi, y dónde pasó las primeras semanas de cuarentena.

Al enterarse de la mudanza, Maxi López estalló de furia y planteó: “Me gustaría saber bajo qué criterio rompes una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y expones a nuestros hijos a un viaje de un país al otro”.

“Te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importar ningún tipo de consecuencias”, expresó Maxi López contra Wanda Nara. Y remarcó de manera indignada: “¿Qué te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenes es la salud de nuestros hijos?”.

Finalmente, cuestionó con dureza a Wanda Nara y remarcó: “Me indigna que no tomes consciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos. Hoy sos madre de cinco criaturas pero parece que no te diste cuenta”.