Alberto Fernández le respondió a Mirko y le permitió comer golosinas

Al parecer, Mirko no estaba satisfecho con la cantidad de golosinas que Marley le dejaba comer. Así que decidió pedirle permiso al Presidente.

En el día de ayer, Marley mostró en las redes sociales a un Mirko un tanto molesto. ¿La razón?, al parecer no lo dejaban comer la cantidad de golosinas que él quería. Por lo que tuvo la gran idea de tomar el teléfono y llamar al Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

“Mirko tiene autorizado una pastilla de menta por día y un chocolate porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije pregúntale al Presidente si te deja y ahí fue a llamarlo!. No se si el Presidente @alferdez le dijo que si o que no!”, escribió Marley junto al divertido video.

Poco después llegaría la respuesta del Presidente y seguramente no era la que esperaba el conductor: “Hola Mirko!!! Decile a @marley_ok que te autorizo a comer hasta tres pastillas de menta y dos chocolates por día. A eso podes sumarle una golosina más. Lo único que no podes hacer es salir de tu casa. Cuídense con Marley!!! Si ustedes no salen y se cuidan nos cuidan a todos”.

Recientemente, Marley deslizó cuanto fue lo que tuvo que gastar para bautizar a Mirko hace dos años en Nueva York: “Me acuerdo que hubo que pagar y no fue tan barato… la cifra exacta no la recuerdo, pero fueron como mil dólares -20.450 pesos teniendo en cuenta que en aquel entonces la moneda estadounidense cotizaba 20,45-. ¡Una locura! Ahora, esas cosas deberían ser gratis, ¿por qué te cobran?”.