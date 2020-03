Tini Stoessel habló tras no haber sido reconocida por René Pérez en su transmisión en vivo

En tiempos del coronavirus, las redes sociales se convirtieron en el canal de comunicación perfecto de todos, pero principalmente de los famosos que optaron por hacer videos en vivo para estar en contacto con sus fans. Desde transmisiones que muestran la cotidianeidad de las estrellas, hasta recitales en vivo. Si bien en el vasto mundo del Internet hay miles de usuarios conectados, a veces, los famosos coinciden, como fue el caso de Tini Stoessel y René Pérez.

Casi cualquier persona de Argentina podría reconocer a la joven artista Tini Stoessel por sus participaciones en la esfera de la música. Lo mismo ocurriría con el cantante y compositor René Pérez, más conocido como Residente. Lo cierto, es que todos los conocen, pero uno de ellos no conoce al otro. Sí, aunque parezca sacado de una película, es cierto.

La semana pasada René Pérez estaba haciendo un Instagram Live y de pronto Tini Stoessel se sumó al video en vivo. Ambos entablaron una conversación ante millones de espectadores, pero el cantante nunca reconoció a la famosa estrella argentina. Sin embargo, la novia de Sebastián Yatra actuó con total naturalidad y hasta con gracia.

“Yo estaba segura de que él no sabía quién era yo. Yo lo seguía en Instagram, pero no es que René también me seguía y más o menos sabía algo… Yo lo sigo fan, como artista y por respeto por todo lo que él hace. Yo estaba desveladisima a las tres de la mañana, me metí en su vivo, y le mandé el emoticón de manitos agradeciendo como buena onda”, dijo Tini en LAM.

Además, la exitosa artista agregó: “Pero en el vivo llegan tantos comentarios que tampoco se llega a ver. ¡Pero no solamente vio mi mensaje sino que me agregó a la llamada! Justo había agregado a algunos fans y pensé que también me agregaba a mí como otra fan, porque igual lo soy”. Ángel de Brito lanzó: “Tini es así. En la vida se mueve como con René Pérez”. “No me parece nada malo que la gente no sepa quién es una. Yo sé que él no lo hizo con mala intención”, cerró Tini Stoessel.