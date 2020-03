Mauro Icardi explicó por qué volvieron a Italia tras la furia de Maxi López por sus hijos

En las últimas horas, Wanda Nara y Mauro Icardi decidieron regresar a su casa en Italia, donde se encuentra uno de los focos más alarmantes de la pandemia por el coronavirus en el mundo. Esta decisión hizo que Maxi López ponga el grito en el cielo ya que la mediática se encuentra al cuidado de sus hijos: Benedicto, Valentino y Constantino.

Con mezcla de furia y temor por lo suyos, Maxi López escribió sin nombrarla en redes: “Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial (sic), donde a todo el mundo se le pide no salir de su casa y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importarte ningún tipo de consecuencia”.

“¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no diste cuenta”, concluyó el ex esposo de Wanda Nara.

Al ser consultado por sus fans de Instagram, Mauro Icardi decidió contestar ante tanto revuelo generado en las redes por los comentarios de Maxi López y de miles de usuarios. “Está permitido volver a tu lugar de residencia. Obviamente respetando las medidas de seguridad impuestas por el estado y siempre cuidando la seguridad de cada uno de mi familia”, señaló el jugador del PSG.