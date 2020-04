Para Patricia Bullrich, “para un encierro que se alarga, la situación merece otro tipo de medidas”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, elogió este martes la cuarentena obligatoria para combatir el coronavirus, ​pero fue crítica con las medidas económicas implementadas por el Gobierno nacional, al asegurar que "dejan a muchos argentinos afuera".

"La cuarentena es una decisión que apoyamos como oposición. Y tenemos que cumplirla. Pero las medidas económicas solo llegan a una cantidad determinada de argentinos, dejando a muchos otros en una situación de absoluta incapacidad", comenzó la ex ministra de Seguridad nacional en la gestión de Mauricio Macri.

En declaraciones a radio Futurock, Bullrich mencionó a los "jubilados de 20 mil pesos" y monotributistas categoría C, entre otros. "Quedaron afuera los jubilados de 20 mil pesos que no tienen remedios gratis, en una situación como ésta. También los monotributistas categoría C, que son bajos. Hay muchos profesionales, técnicos, que no tienen una capacidad de trabajar en esta circunstancia…".

En este sentido, la titular del PRO agregó: "En Argentina tenés cerca de un millón de empresas que están cerradas sin ningún tipo de actividad. Nos parece que ha habido algunas medidas que están bien, pero para un encierro que se alarga hasta el 20 de abril según se habla, la situación merece otro tipo de medidas. Por ejemplo, pensar en las cadenas de pizzerías, que pagan un alquiler, gastos fijos, impuestos".

Sobre la rebaja de sueldos en los tres poderes que pidió Juntos por el Cambio y que despertó un cacerolazo popular en la noche del lunes, la ex ministra planteó: "Todos lo tienen que hacer, el documento dice que también lo tienen que hacer los gobiernos locales. Es un pedido. Los de Mendoza y Corrientes de Juntos por el Cambio lo han hecho y al 50 por ciento".

La ex funcionaria cree que se trata de "un gesto de los funcionarios públicos a una sociedad que reclama que los servicios públicos se utilicen de una manera equitativa".

Consultada sobre por qué esa rebaja no se hizo durante la crisis económica en el macrismo, Bullrich respondió: "En el caso de Juntos por el Cambio hubo una oportunidad en la que hubo congelamiento de ingresos, por el 2017 ó 2018, no recuerdo. Pero la situación es totalmente distinta. Acá la sociedad tiene cero ingreso. Es un momento excepcional. No tiene nada que ver con un momento de normalidad del país".

Con información de www.clarin.com