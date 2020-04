Coronavirus en Argentina: desde la UIA advierten que “no se puede tener paralización de actividades a salario pleno”

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y presidente de la Copal, Daniel Funes de Rioja, se mostró preocupado por la situación que atraviesa el sector en el marco de la cuarentena por el coronavirus ​y señaló que "no se puede tener paralización de actividades a salario pleno".

"Yo creo que hay que encontrar soluciones. No se puede tener paralización de actividades a salario pleno, y además esto implica sobrecostos muy grandes e imposibles de afrontar desde el punto de vista financiero. El camino del dialogo está", remarcó el dirigente en radio Continental.

En la misma línea, el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) agregó: "Nosotros hemos propuesto revisar el tema de seguro de desempleo, que se suma a la indemnización. Tiene que haber un seguro de desempleo que proteja al trabajador y su familia, y no un mecanismo indemnizatorio, porque si la Pyme va mal ni siquiera va a poder pagarlo".

Funes de Rioja puntualizó en el caso de Techint y los despidos masivos: "Acá hay que distinguir lo que es despedir gente, que está regido por la Ley de Contrato de Trabajo, y el caso de los sectores de la construcción, que no están regidos por la ley sino por el régimen del trabajo. Es por obra. Y cuando termina o se interrumpe la obra, esos trabajadores no son despedidos sino que cesa el contrato".

"En esta emergencia incalculable, tiene que haber mecanismos y por eso creo que lo más atendible es proteger a los trabajadores y no perjudicar el aparato productivo, sea para que pueda sobrevivir una empresa en momentos complejos o para que puedan crearse más empresas en cuanto la situación mejore", subrayó.

El dirigente también le respondió al presidente Alberto Fernandez​, quien les había pedido a los empresarios que "ganen menos" en medio de la crisis. "Yo le diría a Alberto que si uno mira las cifras de 2018 ó 2019, el sector industrial ha estado con números negativos, no solo las pymes y las economías regionales, sino las grandes empresas. No sé a qué sectores se refería". Y explicó: "Hay empresas que tienen patrimonio, no ganancias".

Por último, el vice de la UIA dijo que los sobreprecios en los alimentos que se pueden ver en algunos comercios responden "al sector informal" y concluyó: "Desde el 6 de marzo, tenemos los precios máximos que fijó el Gobierno. En la cadena productiva, eso se respeta".

