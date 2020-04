“Casi me muero”: Barby Franco sacó una foto y vio una presencia celestial

Barby Franco comparte diferentes momentos de su vida con sus seguidores, en su cuenta oficial de Instagram. A veces lo hace sola y, otras veces, postea imágenes o videos junto al famoso abogado Fernando Burlando, su pareja.

Esta vez, la modelo compartió una foto del cielo de noche, en dónde se puede ver solo una porción azul noche. Allí, sus seguidores descubrieron lo que ella revela como un rostro definido a la perfección:



“La ‘GRAN FOTO’, no sé, llamala como quieras… Fue una simple foto que la saqué de noche a unas palmeras y el cielo! De repente, recibo miles de msj diciéndome que se veía una cara…”, comenzó a relatar.

Y continuó: “Al principio no la veo y cuando logro ver la perfección de sus ojos, nariz, labios, hasta dientes, casi me muero. Llamalo ‘milagro’, ‘mensaje de alguien’, pero sé que realmente algo hay y no qué… soy católica, pero no practicante… qué opinan???“, escribió abriendo el debate con sus seguidores.

En ese posteo, algunos de los más de 1 millón de seguidores, le dieron su parecer, algunos hasta se arriesgaron a comentar evocando el recuerdo de Fernando Báez Sosa:

“Se ve tan claro que al mirarla se me puso la piel de gallina. 😮 que impresionante foto Barby”; “Sii lo vi es impresionante!!! Y entre la nariz y la boca se ve un rostro pequeño de medio perfil”; “Parece la constelación de libra la justicia; “Fernando ❤️ justicia por Fernando“; “Sin dudas, es Fer🌹”, escribieron sus fans.