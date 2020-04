El Gobierno definió cómo será la repatriación paulatina de los argentinos varados en el exterior

El Ejecutivo prolongará la asistencia a los residentes que aún no han podido regresar al país.

El Gobierno nacional formalizó este miércoles la extensión del cierre de fronteras hasta el 12 de abril, fecha en la que finaliza la cuarentena. Esta medida afecta no solo a los extranjeros que desean visitar el país, sino también a los residentes que se encuentran varados en el exterior. No obstante, el Ejecutivo diseñará un cronograma para “posibilitar el ingreso paulatino” de quienes no pudieron regresar en los vuelos de repatriación.

El presidente Alberto Fernández prorrogó “la prohibición de ingreso al territorio nacional” a través del Decreto 331/2020, publicado en el Boletín Oficial. El texto también lleva la firma de todos los ministros que integran el Gabinete nacional. Esta medida responde a los intentos de la Casa Rosada prorroga hasta después de Semana Santa el plazo establecido en el Decreto 274/20. Este último había definido que aeropuertos, pasos fronterizos y puertos no abrirían sus puertas del 26 al 31 de marzo.

Por otra parte, el Ejecutivo instó a facilitar el retorno de residentes en el país y de aquellos argentinos que viven en el extranjero pero desean regresar. Para ello, convocó a la Cancillería, la Administración de Aviación Civil (ANAC) y la Dirección Nacional de Migraciones. Además, solicitó la intervención de los Ministerios de Salud, Seguridad y Transporte, la Cancillería. En conjunto, estas dependencias deberán establecer “cronogramas pertinentes y coordinar las acciones necesarias para posibilitar el ingreso paulatino” de las personas antes mencionadas.

Fernández también instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores a que prorrogue la vigencia del Programa de Asistencia de Argentinos en el exterior. La colaboración prevista en este plan deberá mantenerse hasta que puedan retornar al país quienes se encuentran varados en el extranjero. Cancillería debe garantizar la atención de las necesidades básicas de todos aquellos que no pudieron regresar en los vuelos de repatriación.

¿Cómo será el ingreso paulatino?

La directora de Migraciones, Florencia Carignano, explicó esta mañana cómo será el el retorno paulatino de argentinos por vía terrestre. “Se habilitarán ocho pasos fronterizos y podrán ingresar hasta 500 personas por día”, precisó. El objetivo es “generar una apertura de las fronteras ordenada, programada y que permita realizar los controles sanitarios”.

De acuerdo con la funcionaria, los residentes podrán ingresar solo entre las 08.00 y las 16.00. Quienes provengan de Brasil podrán hacerlo por Paso de los Libres (Corrientes). Aquellos que viajen desde Uruguay deberán entrar por Gualeguaychú (Entre Ríos). Quienes arriben desde Bolivia tendrán que pasar por Salvador Maza (Salta). Los que partan desde Paraguay deberán dirigirse a Clorinda (Formosa). Finalmente, quienes lleguen desde Chile contarán con tres alternativas: Cristo Redentor (Mendoza), Integración Austral (Santa Cruz) y San Sebastián (Tierra del Fuego).

En declaraciones radiales, Carignano explicó que Migraciones le entregará a cada ingresante un formulario. Este documento lo habilitará a circular en auto por 24 horas hasta llegar a su vivienda. La dirigente también explicó que los intendentes y gobernadores serán notificados de cada entrada para que controlen que la persona está cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Quienes lleguen a la Argentina también deberán cumplir con el aislamiento. En su caso, el arribo será por el aeropuerto de Ezeiza y tendrán prioridad los vuelos que provengan de zonas con bajos niveles de contagio de coronavirus.

Con información de www.elintransigente.com