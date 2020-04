El epidemiólogo de la Casa Blanca considera que debería ordenarse un confinamiento a nivel nacional

El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, indicó este jueves que cree que debería ordenarse un confinamiento a nivel nacional en el país norteamericano, en contra de lo que el presidente Donald Trump considera.

“No entiendo por qué no está pasando”, especificó Fauci en una entrevista con CNN, en la que precisó que “no quiere entrar” en la tensión existente entre los mandatos estatales y los derechos de los diferentes estados.

“Pero si ves lo que está pasando en este país, no entiendo por qué no lo estamos haciendo (el confinamiento). Realmente deberíamos”, insistió.

Trump volvió a insistir el miércoles en que no ordenará un confinamiento en Estados Unidos por el coronavirus porque los estados tienen “diferentes” niveles de afectación, pero aseveró que entendía a los que sí habían ejecutado órdenes de confinamiento en sus estados, como el de Florida, Ron DeSantis.



El mandatario agregó que debe haber “flexibilidad” entre los estados, lo que tiene que depender de cómo de malas sean las situaciones que se viven en cada uno de ellos, de manera individual.



En este sentido, la coordinadora del grupo de trabajo del coronavirus de la Casa Blanca, Deborah Birx, afirmó que, si se presta atención a la curva de contagios en Estados Unidos, se puede concluir que “no todos los estadounidenses están siguiendo las recomendaciones de la Administración de distanciamiento social y lavarse las manos”.

“Puedo decir por la curva que no todos los estadounidenses las siguen”, dijo la experta, que insistió en que Estados Unidos tiene que cambiar la “pendiente”.

“Para todo el mundo de todo el país, cuando decimos que no se pueden hacer reuniones de más de 10 personas, queremos ser claros, si tienes una familia de 10 personas, no queremos que te separes”, indicó Birx en la rueda de prensa del grupo de trabajo del coronavirus, aludiendo a que lo que las personas tienen que hacer es no salir “a cenas ni cócteles”.

Estados Unidos es el país con más casos positivos de coronavirus del mundo, una cifra que sobrepasa los 240.000. Además, ha registrado más de 6.000 víctimas mortales a causa del Covid-19.

Con información de Europa Press