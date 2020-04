"Quedarse en casa es la única manera de cortar la transmisión del virus"

"La cuarentena que se ha prolongado es una medida que se tomó a nivel nacional y es una muy buena medida. Sabemos que el coronavirus se origina en China, después se fue trasladando a diferentes países, es transportado por los seres humanos", indicó.

"Ha llegado a la Argentina a través de los viajeros, y fue de la misma forma que llegó a Rafaela. Eso es lo que nos interesa, por un lado controlar a quienes han traspasado las fronteras y pueden haber transmitido el virus, ayudarlos, aislarlos y contenerlos", agregó.

"Es fundamental que cada uno de nosotros nos quedemos en casa porque es la única manera de cortar la transmisión del virus, es la única vacuna. Si nos quedamos en casa el virus no pasa de una persona a otras y no hay transmisión", sostuvo Vitaloni.

El Coordinador epidemiológico de la Región Salud de la Provincia de Santa Fe continuó con las recomendaciones: "Se debe pensar tres veces si realmente se tiene que salir o no. Cuando uno llega su casa es fundamental el lavado de manos con agua y jabón, que puede ser suplementado con alcohol en gel".

"Se debe recordar no llevar las manos al rostro, debemos estar a un metro y medio de los seres queridos, no abrazarnos, no generar muestras de afecto en este momento, buscar otras maneras de realizarlo. Además, podemos hacer una higiene del calzado y del hogar con agua y lavandina", señaló el profesional médico.



Dengue

Por otro lado, Roberto Vitaloni se refirió al dengue: "Este es un tema que también afecta a Rafaela, es otra enfermedad transmitida por un mosquito que se ha visto favorecido por dos factores: las condiciones climáticas y el mal accionar de los seres humanos".

"Para el dengue podemos pedir medidas importantes al gobierno, la fumigación, la atención de los pacientes. Pero también la sociedad cumple un rol fundamental que es ayudar a que no exista un lugar en donde se reproduzca el mosquito", agregó.

"Si no eliminamos los cacharros y lugares donde se pueda juntar agua, no hay fumigación que alcance, es una tarea conjunta. Debemos utilizar este tiempo para accionar y reflexionar. Accionar para el dengue limpiando y descacharrizando nuestro patio y zonas que nos rodean, a esto se le suman los operativos que se están realizando a nivel municipal", mencionó.

Vitaloni cerró con una reflexión: "Debemos ser más solidarios y más humanos, pensar en el otro, quedarnos adentro y ayudarnos".