Si no se hacen testeos a los asintomáticos, vamos por mal camino

“Para ganar, debemos atacar el virus con estrategias agresivas y bien dirigidas: hacer el test a cada caso sospechoso, aislar cada caso confirmado y hallar y poner en cuarentena a cada una de las personas con las que estuvo en contacto estrecho”. La recomendación del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, es reiterada por el titular del organismo en cada oportunidad que toma la palabra en público.

Para el oftalmólogo Manuel Assad, los testeos también se deberían realizar a personas asintomáticas: “Por el momento se está testeando a las personas que tienen algún tipo de síntoma, pero la realidad es que siguiendo el modelo de países que han aplicado esta estrategia y que hoy lideran las medidas adoptadas para la pandemia, es clave realizar testeos a todos, ya que se van a poder encontrar personas que no presentaban signos que den positivo y así aislar a los contactos de la misma y por ende disminuir la cantidad de propagación del virus”.

El test al que se refiere es el RT-PCR, que permite saber si una persona está contagiada por el COVID-19 en el mismo momento. Basado en un análisis genético, la prueba se realiza introduciendo profundamente un hisopo (un palillo recubierto de algodón en su punta) en la nariz del paciente. El resultado se obtiene en unas horas.







En estas últimas semanas, se puso como ejemplo a Corea del Sur que realizó una campaña masiva de diagnóstico con 300 mil tests, aisló a personas contagiadas y vigiló a sus ciudadanos mediante cámaras y controlando el uso de sus tarjetas de crédito y de sus celulares.

¿Por qué Corea pudo controlar las infecciones? Porque además del aislamiento aplicó una estrategia de test masivos a la población detectando coronavirus. La cantidad de test realizados de Corea para detectar el coronavirus es de 6.150 por millón de habitantes. En Italia la cantidad de test para detectar el coronavirus es de 3.500 por millón de habitantes y en España es de 650 por millón de habitantes.

“Para salir a testear necesitás importar muchos reactivos de PCR, y aunque la intención sea la de aumentar los testeos en la población argentina, todavía no hay ningún estudio que haya llamado la atención para aumentar la demanda de reactivos PRC en pos de prevenir la propagación del virus”, enfatizó Assad.

El reactivo que hoy se utiliza en el país fue desarrollado en Alemania tras ser validado por la Organización Mundial de la Salud. Si bien desde el Ministerio que conduce Ginés González García expresaron que “Argentina tuvo más tarde los reactivos, que aún así llegaron en tiempo y forma para poder diagnosticar en COVID-19”, la primera entrega de 2000 kits de análisis fue una donación de la OMS correspondiente al protocolo Chariete Berlín (Alemania). Sin embargo, algunas de ellas fueron utilizadas para la puesta a punto de la técnica, “lo que implicó generar chequeos con controles positivos y negativos para corroborar el correcto funcionamiento”.





De este modo, para Assad la única solución es la de aumentar la producción de tests y de equipamiento de protección en una especie de trabajo en conjunto de las autoridades sanitarias y gubernamentales: “Lo que sucede es que en la Provincia así como en el resto del país estamos perdiendo tiempo valioso, entiendo que desde el Gobierno quieran llevar calma a la población, pero por otro lado, creo que es hora de armar un plan científico conjunto para que la gente sepa cuantos testeos se están llevando a cabo, en qué barrio y de qué manera. Hay esperanzas, podemos hacerlo pero tenemos que establecer una línea de trabajo todos juntos”.

“Tenemos las máquinas y el personal capacitado para tomar muestras pero hace falta que nos bajen una directiva, ya que realmente no puedo salir a hacer un screening si Provincia no me dice para dónde quiere pilotear y me aporta fondos. Lo que podría hacer es controlar el brote en zona Norte de manera considerable”, enfatizó el oftalmológo.

Por otro lado, Assad adelantó a Infobae que en Mar del Plata un equipo de bioquímicos en línea con Cánada está llevando a cabo una investigación llamada Estrategia para el desarrollo y validación de un screening masivo asequible para detección de SARS-COV2 el agente que causa COVID-19, que tiene como objetivo comprobar que la vía correcta son los testeos a toda la población.

“Hace falta una evidence-based policy, es decir que el gobernador tome una postura de una política basada en la evidencia. Honestamente es la manera de facilitarle el trabajo a todo el personal sanitario de la zona y dejar más tranquila a la gente que está en cuarentena ya que al contrario de CABA, la situación en los cordones del conurbano no se va a tolerar mucho más tiempo si no arrancamos con el screening”, enfatizó Assad.

Sobre las medidas de prevención, el profesional aseguró que son todas acertadas, pero que la cuarentena obligatoria es la oportunidad perfecta para realizar testeos a la población: “Una vez que el confinamiento obligatorio finalice y la gente tenga que salir de su casa, es importante que sepamos que esa gente que vuelve a circular no tiene el virus”

Fuente: Infobae