El pico del coronavirus llegará a "mediados de Mayo"

Lo aseguraron autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, quienes suponen que el número de afectados en el país será "importante", aunque estiman que la pandemia no tendrá la magnitud que tiene en Italia o España.

Autoridades del Ministerio de Salud la Nación consideraron que el pico de la pandemia de coronavirus en Argentina llegará "a mediados de mayo", admitieron que el número de casos que habrá "será muy importante", aunque calculan que "no llegará" a los niveles preocupantes que hoy tienen Italia o España, porque se tomaron "medidas a tiempo". También mostraron su preocupación por el avance del dengue en algunos sectores.

También consideraron que Argentina está "menos mal que otros países", porque arrancó antes y tomó todas las medidas, y "privilegió" la estrategia de salud por sobre cualquier otra situación, al punto que "dominó a las sociedades casi como una preocupación única", respecto a todo lo que sucedía antes.

Consideraron que, más allá de haber atravesado varias epidemias, "nunca vieron nada parecido al coronavirus", no tanto por la gravedad, sino más bien por la "masividad y la velocidad de expansión", que es más "rápido que cualquier otra cosa que hayamos conocido". Y lo ejemplificaron con que la velocidad de propagación que tiene "impide que los mejores sistemas de salud del mundo puedan aguantar la embestida".

Insistieron con que la estrategia es que la pandemia "avance lentamente" y en "aplanar la curva", para que tarde lo "más posible y tenga menos consecuencias", y sobre todo para que no sobrepase la capacidad de gestión del sistema de salud, que fue algo que se dio en países como España e Italia con la expansión exponencial que tuvo el virus.

En ese sentido, las fuentes consultadas por La Capital, destacaron las medidas tomadas por el gobierno, como "no permitir el ingreso masivo de argentinos" desde el exterior, la "rápida interrupción de clases", y la declaración de la cuarentena y el aislamiento social obligatorio.

Consultados por el pico de la enfermedad, comentaron: "Tenemos la idea de que hay que prepararse para lo peor", pero "como venimos menos mal que otros países, se ha ido dilatando el pico" y ahora los expertos "están hablando de que será a mediados de mayo" más tarde de lo que se había previsto.

Respecto a esto último y teniendo en cuenta que en esa época es uno de los momentos de mayor circulación viral, desestimaron que eso sea "una complicación", porque esperan tener menos casos de gripe, más allá de que la enfermedad ha "evolucionado para mal", en el sentido de que en el país han muerto 31 mil personas por esta causa en el último año, según sus estadísticas. "Estamos tratando de que las dos tengan una curva más aplanada, pero van a coexistir en algún momento", subrayan.

Remarcan el "excelente diálogo" que tienen con las provincias, con quienes tienen un contacto permanente tratando de crecer de la misma manera de los sistemas locales, a la vez que hacen hincapié en el financiamiento que hacen desde el Ministerio con la adquisición de "respiradores y reactivos", que serán distribuidos en todas las provincias, así como el "incremento salarial para el personal sanitario en todas las provincias, sea públicos o privadas, como incentivo para que la estructura de salud de más y mejores respuestas".

El otro aspecto que destacan, luego de la polémica que se armó en torno a una supuestas declaraciones del ministro de esta cartera, Ginés González García, sobre el uso de sanatorios privados por parte del Estado, señalaron que "todos los recursos, sean de origen estatal o privado, tienen que estar a disposición del Estado", aunque se encargaron de aclarar que "nunca se nos ocurrió expropiar los recursos privados". Y reafirmaron: "Lo importante es tirar todos para el mismo lado y no pensar en esas cosas que no son reales".

El cumplimiento de los argentinos de las medidas tomadas y la aceptación social que esto tiene, nos permite decir que el virus va a ser meno

También recalcaron que en esta coyuntura, la idea no es solo "distribuir recursos y medicamentos", sino "distribuir conocimientos", porque esta es una "enfermedad nueva y no todos saben que hacer ante esta situación". Para eso, aducen, tienen un grupo que "está en permanente contacto con las unidades de terapias intensivas del país", para evitar que porque alguno esté lejos "no tenga la información o pueda contra con la experiencia propia o ajena".

"No nos preocupa sólo la pandemia -agregaron desde el ministerio de Salud Nacional-, sino también el impacto sobre los argentinos, por eso trabajamos primero para que la pandemia llegue lo más lento posible, después para que la morbilidad sea lo mínimo que podamos, y finalmente para que la mortandad sea lo mínimo que podamos".

Además insistió en que "hay mucha conmoción en la sociedad por este tema", que por momentos es "útil por el respeto que eso genera", porque sabiendo que "cuidándonos, nos cuidamos todos", pero teniendo en claro que "sabemos que el miedo y el pánico le hacen mucho mal a muchas personas que están viviendo en aislamiento".

En este contexto, también consideraron como "poco propicio" desde el punto de vista de la salud lo que sucedió esta mañana con los jubilados en los bancos, donde se vivieron muchas situaciones de hacinamiento, y argumentaron que es una situación que "no es favorable, porque favorece la circulación del virus", especialmente porque es un sector de la población a la que "más debemos cuidar".

Y en ese sentido, hicieron hincapié en que adelantaron la vacunación antigripal respecto a otros años y dispusieron de más cantidad de dosis, para "no tener la superposición importante de gripe y coronavirus cuando esto suceda", aunque aclarando que "en algún momento las dos enfermedades van a convivir".

"Se podría haber previsto una situación más cerca de lo ideal", señalaron desde la cartera de salud nacional, al tiempo que advirtieron que "somos muy autocríticos de situaciones como las de hoy, aunque señalaron que cada vez que que "levantemos un poco la restricción, se vivirán situaciones como esta, porque estamos en una situación absolutamente excepcional".

"Cada día que se demora la expansión del virus es un día ganado", argumentan al tiempo que sostienen que "cuando asumimos y el coronavrius no existía, pensábamos en ver cómo hacíamos para mejorar un sistema de salud que estaba muy degradado". Y ahora la respuesta a eso, aducen, es que "por un lado mejoramos con la provisión de los insumos críticos, por otro lado incentivar los mecanismos de financiación junto con las provincias, y por otra para que se aplique el conocimiento científico en cualquier lugar de la Argentina".





Sostuvo que uno de los aspectos críticos en esta coyuntura son las camas de terapia intensiva, y en ese sentido les pidieron a todos los efectores que "posterguen todas las cirugías programadas que no sean necesarias". Y en ese sentido ejemplificaron que el sistema tiene en el país alrededor de 8500 camas, de las cuales en condiciones normales suelen estar ocupadas el 80 por ciento y que ahora están al 50 por ciento para poder hacer frente ante un eventual brote exponencial del virus. "Hoy tenemos 4250 camas que están vacías en espera de la ola, además de las que estamos agregando todo el tiempo", argumentan.

También resaltaron que mañana (por el sábado) van a mandar respiradores a diferentes provincias, para "mejorar nuestra capacidad de respuestas", y aclararon que la distribución tiene que ver con la "cantidad de población, con la existencia previa de respiradores que hay entre públicos y privados, y de acuerdo con el estadío de evolución de la epidemia en ese lugar".

Otro tema crítico para las autoridades, aunque menos notorio para la población, es la vestimenta de protección de los trabajadores de la salud, porque si bien en Argentina tanto el ministerio nacional como todas las provincias compran habitualmente, hay una "demanda creciente en el mundo". Es por eso que desde el gobierno nacional han convocado a "la industria textil, que se ha puesto a trabajar en la producción", además de que resaltan la cantidad de personas y empresas que han manifestado su intención de colaborar con lo que haga falta.

Reseñaron también que cuando sea le momento, y si bien "no hay recetas" para eso, la salida de la cuarentena "será ordenada, lenta y gradual, nunca una salida del aislamiento puede ser brusca o masiva. De hecho, en algunas provincias las clases van a empezar antes que en otras, de acuerdo a su realidad".

Al ser consultados sobre si tienen temor de que se pueda llegar a vivir una situación similar a la que se vive en Italia o España, donde el virus se ha cobrado miles de vidas, señalaron: "La buena evolución, el cumplimiento de parte de los argentinos de las medidas que tomamos y de la aceptación social que esto tiene, nos permite decir hasta ahora que la evolución de la pandemia va a ser menos graves que lo que ha sido en otros países. Si tuviera que decirle parecería ser que la evolución nos acompaña, es natural que suba todo los días como viene subiendo, porque los resultados reales de la cuarentena recién los vamos a ver dentro de siete u ocho días".

El otro tema abordado por referentes del Ministerio de Salud de la Nación fue el dengue, un aspecto que hasta hace pocos días les resultaba más preocupante que el por entonces coronavirus. De hecho en Santa Fe fallecieron dos personas en los últimos días y hay muchos infectados. "Es un tema que nos preocupa mucho, que viene avanzando. En América en los últimos dos años hubo 1700 muertes por el dengue. Hay dos estrategias para afrontarlo, una es luchar contra el vector, el mosquito; la otra estrategia, es ver si logramos una vacuna, pero de eso estamos lejos aún. Por eso hay que tener mucho cuidado domiciliario y un poco de cuidado peridomiciliario. El mosquito prácticamente nace, vive y crece en el domicilio o muy cercano, y es muy importante las medidas de cuidado que se puedan tomar, más allá del repelente. Pero hasta que no logremos alguna de las dos cosas va a seguir avanzando".

