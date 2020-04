¿Se olvidaron de la gente?

Jorge Muriel se pone el barbijo y bien temprano a la mañana en el "hongo de Ferro" coordina la entrega de bolsones a los que más lo necesitan, sin lugar a dudas hace un trabajo de riesgo, está en el frente de batalla con los riesgos que ello implica.

Brenda Vimo visita dispensarios, centros de salud, va y viene al Hospital Jaime Ferré y por estos días puso nuevamente en primer lugar su profesión de médica. También esta en el frente de batalla.

Juan Senn hace honor a muchas de sus promesas de campaña y es un puente directo entre la gente y las autoridades municipales, su celular está en permanente en carga por que desde que se desató la pandemia no para de hablar en la búsqueda de soluciones para la gente.

Lisandro Mársico donó el 50% de su sueldo por que comprendió que era la hora de aportar y de que el gesto produzca contagio, aunque algunos no se inmutaron.

Martha Pascual y "Lalo" Bonino dejaron de lado el glamour de Pro y comenzaron a trabajar para juntar fondos y ayudar a la gente.

El contraste son los que hasta no hace mucho tiempo no faltaban ni a un cumpleaños de cualquier rafaelino desconocido tratando de buscar un voto, los que prometen mucho y poco hacen, los que son activos en las redes sociales desprestigiando a quien no piense como ellos o se someta a sus designios, los que toman la política como un negocio, como una salida laboral y no como una vocación.

Es hora de que se arremanguen y se pongan a laburar, es hora que hagan algo, es hora que la gente sepa quien dice la verdad y quien "vende humo", es hora de que honren el sueldo que cobran y que dejen por algunos meses la "teta" del Estado.

A la política se llega por vocación, de lo contrario hay que dedicarse a la actividad privada, en ella nadie les va a pedir que rindan cuentas, pero mientras entre todos les pagamos sus sueldos, tendrán que justificar por que cobran más de DOS MILLONES DE PESOS POR AÑO.

Hagan algo muchachos, por favor, hagan algo, hace muchos tiempo que viven en "cuarentena".