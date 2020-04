Google reveló a Alberto Fernández que el 85% de la gente acató la cuarentena

El enojo del presidente Alberto Fernández del viernes pasado con los bancos cuando vio las imágenes del desborde social de los jubilados que salían a las calles a cobrar sus haberes tenía una sólida razón de ser: el Gobierno tiene en sus manos un detallado relevamiento de Google que detalla un nivel de acatamiento de la cuarentena cercano al 85% de la población en toda la Argentina.

El Presidente está convencido de que la cuarentena obligatoria es la herramienta central que hoy tiene el Gobierno para frenar un pico de contagios de COVID-19 en el país y sabe también que esa medida que dispuso el 19 de marzo pasado y que se podrá extender después del 13 de abril se está cumpliendo bastante bien. Por esto ayer dijo sin vueltas: “Nos está yendo bastante bien”.

Alberto Fernández recibió en estos días un amplio informe que hizo Google en la Argentina del 16 de febrero al 29 de marzo donde muestra que la movilidad en zonas vinculadas al esparcimiento y estaciones de transporte público disminuyó 85% en promedio. Y la baja de circulación de gente fue del 86% en restaurantes, cafés, shoppings, parques temáticos, museos, bibliotecas, cines, teatros; 89% en plazas, parques, playas y parques nacionales; y 80% en estaciones de trenes, subtes, micros y colectivos.

El estudio de Google que procesó el equipo de Innovación de la Jefatura de Gabinete que lidera Santiago Cafiero y al que tuvo acceso Infobae revela, además, que los movimientos hacia supermercados, almacenes y farmacias descendió 61%.

Por otro lado, el trabajo sostiene que “debido a la implementación del trabajo domiciliario en ámbitos públicos y privados, bajaron casi 60% los desplazamientos relacionados a los lugares de trabajo”.



Según explicaron en la Casa Rosada el informe de Google se hace en casi todo el mundo en función los datos de GPS que tienen los teléfonos móviles. En la Argentina se determinó el estudio sobre unos 33 millones de celulares. Según dijeron en el Gobierno, la empresa realizó el trabajo con datos anónimos de los usuarios que han activado la configuración del historial de ubicaciones de Google, que está desactivada de manera predeterminada. Como base de comparación del período de la cuarentena decretada por el Presidente se tomó un promedio de la duración de las visitas en diferentes localizaciones del 3 de enero al 6 de febrero de 2020.

Desde el Gobierno explicaron también que Google Argentina aclaró que los datos dependen de la configuración del usuario, la conectividad y si cumple con el umbral de privacidad. Si no se alcanza este umbral, es decir, cuando no está garantizado el anonimato, no se toma en cuenta la información.

La Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete recibió toda la información en crudo que le trasladó Google y realizó un procesamiento de todos estos datos dividiendo el estudio en seis áreas: recreación (restaurantes, bares, shoppings, bibliotecas, museos, cines, teatros); supermercados, pequeños comercios y farmacias; plazas, parques, playas, parques nacionales; estaciones de transporte público (trenes, subtes, micros, colectivos); lugares de trabajo; y espacios cercanos a los hogares.

“En todas las provincias se pudo observar un alto nivel de acatamiento de la cuarentena y un movimiento más alto en zonas residenciales de parte de la gente que recurre a supermercados o farmacias como únicos movimientos”, dijo un funcionario de Jefatura de Gabinete que se encargó de procesar todos los datos de Google.



Así, se observa que el único incremento en los movimientos de las personas que registró Google corresponde a aquellos que se produjeron en cercanías a los hogares de los usuarios. Fue el 27% más que antes de la cuarentena. Esto demuestra que la población se movió poco y, si lo hizo, lo hizo a sitios próximos, en línea con el pedido del Gobierno.

Asimismo, del análisis de los datos desagregados por provincias se detectó que algunos de los distritos patagónicos son los que registraron mayores disminuciones en la movilidad en todas las categorías medidas por Google.

Por ejemplo, Neuquén fue el distrito del país donde más se redujo la movilidad en las actividades de recreación desarrolladas ámbitos cerrados (96%), en los espacios al aire libre (95%) y en la movilidad a lugares de trabajo (72%). Asimismo, aquí se registró el valor más alto del país en cuanto al desplazamiento en zonas cercanas a los hogares (+33%). En Río Negro se registró una baja de 96% en el transporte público; y Chubut fue la provincia donde más bajó el desplazamiento de personas en pequeños comercios de víveres y farmacias (91%).

También el estudio muestra que el trabajo a distancia se cumplió en gran parte del país ya que en promedio hubo en esta cuarentena una presencia promedio del 45 al 50% de personas en oficinas y áreas de trabajo.

En el transporte público se observa un acatamiento del 80 al 95% de las personas. Así, el estudio de Google reveló que la disminución de gente en el transporte se registró en menor medida en la ciudad de Buenos Aires (82%) o en la provincia de Buenos Aires (79%) frente a distritos como Chubut, Jujuy o Misiones, donde el acatamiento a la cuarentena en este caso fue del orden del 93%.

En la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén es donde mayor nivel de reducción de circulación de gente (promedio del 90 al 96%) se registró en espacios de recreación, bares, clubes o museos.

Desde la Casa Rosada dijeron a Infobae que el Gobierno venía realizando estudios de movilidad social durante la cuarentena según datos del Estado. Estos informes también arrojan un alto nivel de acatamiento al aislamiento social decretado por el Presidente.

“Todo indica que los niveles de acatamiento altos a la cuarentena ayudan a disminuir el nivel de contagios de coronavirus y eso hay que mantenerlo”, dijo un funcionario del Gobierno.



De esta manera, en la Casa Rosada aseguran que la idea del Presidente es mantener el aislamiento social en el mayor tiempo posible. Como adelantó ayer este medio, se está preparando un esquema de “aislamiento selectivo” para que la cuarentena pueda ser desatendida por los sectores productivos más imprescindibles para la economía.

Al mismo tiempo, se trabaja en un esquema de trabajos con horarios restringidos, una ampliación de la eximición de la cuarentena en algunos rubros más de los 28 que aproximadamente se amplió hasta ahora y un sistema de salidas acotadas a determinadas horas.

Sin embargo, Alberto Fernández ayer aclaró que los colegios y universidades seguirán después del 13 de abril bajo el régimen de cuarentena. Y las fronteras permanecerán cerradas como hasta ahora.

Fuente: Infobae