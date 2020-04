Hay alto nivel de incumplimiento de los precios máximos en pequeños comercios: venden hasta 30% más caro

El Gobierno implementó los precios máximos hace 15 días y desde ese momento las fiscalizaciones fueron diarias. Inspectores de la AFIP salen todos los días a recorrer grandes, medianos y pequeños comercios para corroborar que los precios de 2.300 productos se hayan retrotraído a los valores del 6 de marzo, tal como lo dispuso la Resolución 100 de la Secretaría de Comercio. Y también lo hacen los gobiernos provinciales y los municipales, con similares resultados. ¿Cumplen o no los comercios? ¿Qué sucede con los que venden a precios superiores a los de comienzos del mes pasado? ¿Qué aumentos detectan los agentes de control?

Si hay un común denominador entre las fiscalizaciones que AFIP y las dependencias de Defensa del Consumidor realizan en todo el país es que el cumplimiento es casi perfecto en las grandes superficies (cadenas y mayoristas), pero bastante flojo en los comercios de cercanía. Tanto es así que varios supermercados chinos han cerrado sus puertas, en parte, debido a que no logran conseguir mercadería a precios que les permitan cumplir con los precios máximos, coincidieron representantes de estos comerciantes.

Desde la Secretaría de Comercio, que coordinan los operativos con el organismo fiscalizador, afirmaron que “los inspectores hablan de aumentos promedio del 30%” respecto de los precios del 6 de marzo. Por la situación que atraviesa el país actualmente, con cuarentena obligatoria y con el personal administrativo trabajando desde sus hogares, se dificulta la sistematización de la información que llega diariamente a Comercio a través de una infinidad de planillas.

Pero desde la cartera que preside Paula Español suministraron varios ejemplos de incumplimientos detectados en cinco operativos realizados en distintos supermercados (chinos, almacenes, express de grandes cadenas y mayoristas). De 26 productos de la lista, el azúcar Ledesma y el arroz Gallo Oro fueron los dos productos que más diferencia tenían con los precios de marzo, 48,21% y 40,82%, respectivamente. En el primer caso, debe costar $ 56, mientras que el arroz, 98 pesos.

La lavandina Ayudín de litro mostró, en esa reducida muestra, una diferencia del 35,59%, en tanto que el aceite de girasol Cañuelas de 1,5 litros estaba en algunos comercios casi 35% más caro que el precio máximo ($145) fijado por el Gobierno. El jabón de tocador Dove de 90 gramos también se vende, en algunos locales, casi 34% más que los $72 indicados, y el paquete de pañales Pampers de 22 unidades, 29,50% más.

También fue encontrado casi 30% más caro en los algunos comercios el vinagre de alcohol Menoyo de 1 litro y el kilo de harina de trigo Cañuelas (28%), que deben valer $88 y $ 39, respectivamente. El último informe de AFIP, del jueves, indicó que se realizaron 27 clausuras preventivas de comercios, debido a subas de precios que oscilaron entre 9% y 41% por sobre los valores de referencia.

El organismo emitió días atrás un informe de los primeros diez días de fiscalizaciones en el que afirmaba que habían realizado, en ese tiempo, inspecciones en 795 farmacias, 1.050 autoservicios y supermercados, 13 fábricas de alcohol en gel y 2 empresas productoras de barbijos.

“Todas las cadenas de supermercados y mayoristas fiscalizadas a lo largo de la semana pasada registraron irregularidades en alguno de sus locales. Los inspectores de la AFIP detectaron precios abusivos en 8 de cada 10 fiscalizaciones, pero en la mayoría de los casos, las irregularidades fueron corregidas en el momento”, precisó en ese documento el organismo que preside Mercedes Marcó de Pont.

Los inspectores de la AFIP no sólo controlan que los precios en supermercados, farmacias, comercios de cercanía y mayoristas que no superen los máximos de referencia (son las declaradas por los propios comercios el 6 de marzo de 2020), sino que también apuntan a evitar faltantes de los productos relevados, en particular evitar que los comercios oculten stocks. Cuando se identifican irregularidades, se solicita la corrección de los precios y, sólo si esto no sucede, se procede a la “clausura preventiva” del establecimiento.

Los gobiernos provinciales y municipales también están realizando importantes fiscalizaciones y las diferencias detectadas también oscilan entre el 20% y el 40%. Consultado el director de Defensa del Consumidor de Córdoba, Daniel Mousist, “se observa que las grandes cadenas y los mayoristas están a tono con la normativa; cumplen con las normas de seguridad y de exhibición de listas de precios y los precios se encuentran por debajo de precios máximos”, pero sí se detectaron precios remarcados en los comercios más chicos. “Rápidamente se intima a los comerciantes a que los retrotraigan para no clausurarlos”, indicó el funcionario.

Mousist enfatizó que los mayores incrementos fueron percibidos en frutas y verduras (entre 50% y 100%), que si bien no tienen precios máximos, se busca que tengan los valores del 6 de marzo. Pero también los controles en Córdoba detectaron subas de hasta 40% en algunos artículos de limpieza y algo menores en productos de primera necesidad, como arroz, fideos y harina.

“Los productos que encontramos más desfasados en precio (en torno a 20%) fueron la mayonesa, los pañales, repelentes, aceite, harina, fideos, agua mineral, leche, insecticidas, leche, café y edulcorante”, afirmó, por su parte, la directora de Defensa del Consumidor de Catamarca, Florencia Agüero Birocco, quien sin embargo remarcó que con las fiscalizaciones, los comercios rápidamente dan marcha atrás con las subas. “Lo que hemos decidido es no suspender antes de permitirles que se adecuen a la normativa”, señaló.

