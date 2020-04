Mariana Fabbiani y su secreto para mantener el rubio perfecto ¡con un cepillo de dientes!

Mariana Fabbiani es una de las conductoras más carismáticas de la televisión Argentina. A lo largo de su carrera en los medios logró ganarse el cariño del público gracias a su simpatía. Siempre radiante como alegre, la conductora participó del mega evento para recaudar fondos para hacerle frente al coronavirus y allí relevó uno de sus secretos para mantener el color de su pelo siempre perfecto.

Claro está que en tiempos de cuarentena los estilistas no se encuentran dentro de las excepciones, por lo que no queda otra opción que mantener el largo y el color pelo con las herramienta que se tienen en casa. Algunas personas son más habilidosas que otras, y también a realizar técnicas tan insólitas como efectivas. Este es el caso de Mariana Fabbiani que no tuvo problema en confesar su método para mantener su rubio perfecto.

“Todos hemos aprendido a hacer algo nuevo. Yo, por ejemplo, aprendí a hacerme el color con un cepillo de dientes”, contó con humor, Mariana Fabbiani, mientras Mariano Peluffo y Ángela Lerena, los otros conductores del programa especial, se tomaban con sorpresa la confesión de su compañera. “¡Me lo hice porque empiezan a crecer las raíces!”, agregó entre risas.

Claro que Mariano Peluffo no se quedó atrás y también contó que en estos días en los que rige el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” aprendió a planchar. Por su parte, Ángela descubrió que la cocona es un mejor lugar de lo que creía. “Nos tenemos que arreglar como podemos”, cerró Mariana Fabbiani con el humor característico que la acompaña en cada momento su vida.