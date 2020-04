Vitaloni: "La cuarentena debería prolongarse"

“Rafaela es una de las ciudades que llama la atención a nivel nacional por la cantidad de viajeros que ha tenido. Hubo gente que, ante la negativa de las agencias de turismo de postergarles el viaje y perder dinero, viajaron aún en épocas donde ya se les aconsejaba no viajar”, explicó para contextualizar el contexto de nuestra ciudad.

“De los 18 casos que nosotros contamos, son todos por agentes externos, gente que viajó a Europa y Centroamérica entre los principales lugares y trajeron consigo el virus. Algunos llegaron a desarrollar la enfermedad y otros fueron portadores asintomáticos”.

“Esos 18 están controlados, algunos de alta y otros en proceso. Todos son supervisados permanentemente, hay una sola persona internada en Rafaela. Esas personas que fueron positivos se controlan con hisopados y, cuando da negativo, queda liberada de esta atención”.

“La Municipalidad ha montado un seguimiento de todos los viajeros que no fueron necesariamente reportados como positivos o que no han tenido síntomas, para que con el antecedente del viaje no estén dando vueltas por ahí”, afirmó Vitaloni.

“Tenemos una muy buena respuesta de la gente, siempre pedimos su colaboración. Este fin de semana hubo llamadas de gente que está cazando brujas, y esto es lo que me preocupa, sobre todos cuando salió la nómina de los centros de aislamiento. Están acechando, criticando. Todos podemos estar en la misma situación, nadie puede ponerse en juez”, dijo.

“Esto es una lucha de la economía contra la salud. Por la vía de la salud, la cuarentena debería prolongarse, es la única manera de no encontrarnos con el virus en la calle. Me gustaría que no haya presión desde lo económico. Me preocupa la gente de todos los días, aquellos que si no trabajan no le entra un mango a la casa. Pero nosotros estamos en una primera etapa y, después de ver la experiencia de otros países, preocupa”.

Fuente: LT28