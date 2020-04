El descargo de Stefi Roitman por el pifie de Marley: “Fue puntería”

Sin lugar a dudas, Stefi Roitman y Ricky Montaner son la pareja del momento. Desde comienzos de año que se formalizó la relación que no paran de cosechar admiradores.

Y ahora, en tiempo de coronavirus, ellos no se despegan un segundo. Es así que en Unidos por Argentina, Stefi Roitman se mostró con toda la familia de su novio.

Un momento que fue presentado por Marley quien, junto a Pampita y Guido Kaczka estaban conduciendo Unidos por Argentina. Todos saludaron a Ricardo Montaner que estaba en compañía de su familia, quienes se encontraban en Miami.

El conductor comenzó a nombrar a todos los integrantes de la familia Montaner. “Son un montón. Está Ricky, está Mau, está Sofía (Stefi). Esta también tu mujer. Está Camilo también y Evaluna, recién casados”, señaló Marley para provocar la risa de todo el grupo.

“Está Stefi Roitman”, aportó Guido Kaczka, en un intento por salvar el momento. Pero Montaner no lo dejó pasar, teniendo en cuenta que era una situación divertida. “Marley, arrancaste mal, te digo”, disparó Ricardo.

“Sí, dije Sofía y era Stefi”, reconoció Marley. Y Pampita agregó: “Obvio que iba a pasar”. A lo que el conductor le respondió: “Algo tenía que hacer. Era obvio”.

Finalmente, este lunes, casi 24 horas después del momento, Stefi Roitman hizo referencia a este malentendido que tuvo Marley. Y lo que varios medios tomaron como una mala lectura del conductor.

“No entiendo por qué todos los medios están levantando una noticia con un título que no es verdad. Marley confundió mi nombre: Stefi con Sofi. No confundió la persona. Marley no sabía que la ex de Ricky se llama Sofía. Fue puntería. Y estuvo increíble y divertido. Fin”, fue el mensaje que compartió la actriz en su cuenta de Twitter.