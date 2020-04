“No me arrepiento de lo que dije de Hugo Moyano”

El presidente Alberto Fernández concedió una entrevista a Joaquín Morales Solá en TN. El jefe de Estado realizó un repaso de los temas más importantes de la actualidad del país. Una de las preguntas que debió responder el mandatario fue los elogios que éste realizó sobre Hugo Moyano. A pesar de las críticas que recibió de parte de la oposición, Fernández mantuvo sus dichos.

La última pasada, en el barrio de Caballitos, durante la inauguración de las obras en el Sanatorio Antártida, que pertenece a Camioneros, y que será utilizado para atender a pacientes de coronavirus de la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández aseguró que “Moyano es un dirigente ejemplar”. “Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos; nunca cedan, sean como él”, agregó el mandatario nacional.

En su discurso, el Presidente, además, indicó que el camionero “representa a gente de enorme valor”. “La gente que nos transporta la comida, los medicamentos, que nos dejan vivir en una situación como esta, y en esta instancia muestra la solidaridad que hace falta”, agregó el jefe de Estado en un acto que se desarrolló en la localidad de Caballito. “Dijimos que íbamos a volver mejores, y lo estamos siendo”, exclamó.

Además de calificarlo de “inmenso”, Fernández aseguró que durante muchos años “les quisieron hacer creer a los argentinos que el problema eran los dirigentes políticos y los sindicalistas”. “El problema de la Argentina son los que creen que sobra gente, no los que creemos que todos tenemos un lugar”, manifestó el Presidente. “El problema son los que especulan y no creen en construir un país trabajando y produciendo”, señaló el mandatario nacional.

Durante la entrevista que brindó en TN, Alberto Fernández no se amilanó y mantuvo sus elogiosas palabras sobre el dirigente gremial. “No me arrepiento de lo que dije de Moyano”, afirmó el mandatario nacional. “Es sinceramente lo que pienso”, continuó el Presidente en “Desde El Llano”. “Soy un gran defensor del sistema sindical en el país”, señaló Fernández. “En 2003 nos ayudó mucho a poner la Argentina de pie y yo no me olvido”, reconoció. “Le guardo gratitud a Moyano“, resaltó.

Con información de www.elintransigente.com