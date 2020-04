Covid-19: “En Santa Fe no tenemos circulación comunitaria”

La secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, actualizó este lunes, con un corte a las 20 horas, la información en materia de detección de casos de COVID-19 (Coronavirus). En ese marco, detalló que existen 8 nuevos casos positivos, lo que marca un total de 184 en territorio santafesino. Asimismo, informó que “quedan todavía 150 casos en estudio, y lo más importante: llevamos 1.104 descartados”.

Por otro lado, en torno al anuncio del Ministerio de Salud de la Nación sobre que en la provincia hay tres ciudades que presentan transmisión del virus en conglomerados (Rosario, Santa Fe y Rafaela), la funcionaria explicó: “En Santa Fe se habla que la circulación es por conglomerado y esto significa que una persona con antecedente de viaje contagia a un familiar, y dentro de un microclima se produce otro contagio. Es decir, tengo varios casos en un mismo grupo, pero siempre está el nexo epidemiológico, está el antecedente del viaje, sabemos de dónde viene. A eso se le llama conglomerado”.

Y agregó: “Esto es muy diferente a lo que se denomina circulación comunitaria; hoy en Santa Fe no tenemos circulación comunitaria, que es cuando hay casos positivos y no hay antecedentes de viaje, y no se sabe cómo esa persona se hizo positiva de Coronavirus”.

Finalmente, Martorano recalcó que “hay que sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio”, al tiempo que desalentó “el uso de barbijos quirúrgicos porque son de uso fundamental para los equipos de salud. Y recomendó el uso de “barbijos caseros” para “aquellos que deben salir por un motivo excepcional”. Y concluyó: “Son fáciles de hacer, utilizando algodón de una remera, una servilleta gruesa o tela de sábana; lo doblamos en tres para formar tres capas y colocamos una banda elástica en cada extremo”.

