La Fiscalía apelará la prisión domiciliaria que le concedieron a Amado Boudou

El ex vicepresidente había sido beneficiado por la Justicia en medio del avance de la pandemia de coronavirus

El fiscal Marcelo Colombo apelará la resolución que le concedió la prisión domilciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por la causa Ciccone, según adelantaron a Infobae fuentes judiciales. Para la fiscalía, el juez Daniel Obligado, integrante del Tribunal Oral Federal 4, dictó dos resoluciones contradictorias entre sí en menos de una semana. Pero además, a criterio del Ministerio Público, se fundó “arbitrariamente” la externación domiciliaria por razones epidémicas en medio del coronavirus.

Además, el juez Obligado no le corrió vista a la fiscalía para pronunciarse sobre la salida de la cárcel de Ezeiza del ex funcionario kirchnerista. “Solo eso podría generar la nulidad de la resolución", sostuvieron las fuentes consultadas por este medio. La aclaración de que no se le consultó a la fiscalía quedó plasmada en la misma resolución que le permitió a Boudou la prisión domiliciaria.

El 27 de marzo, el mismo tribunal había rechazado el pedido de excarcelación que había hecho su defensa, justificada en el riesgo de contraer coronavirus durante su detención en el Penal de Ezeiza. Además, el Servicio Penitenciario Federal no había incluido al ex ministro de Economía entre los presos considerados en riesgo. Para el tribunal, la COVID-19 no implicaba una libertad automática para los detenidos.

Sin embargo, el lunes pasado, el juez Obligado como magistrado de ejecución, escribió: "el actual contexto mundial de emergencia sanitaria a causa del Covid 19, ciertamente trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales, afectando entonces la implementación de los objetivos conductuales asumidos por el plexo normativo de la ejecución de las penas (ley 24.660), que en definitiva logren con éxito la inserción social de quien resulte condenado, una vez recuperada su plena libertad”.

Fue así que decidió darle la prisión domiciliaria al ex vicepresidente. Según dijo, Boudou está casado y tiene dos pequeños hijos de ambos, mellizos de dos años. “Siendo que el grupo familiar de la compañera del encausado reside en México, y tiene dificultades para viajar por la enfermedad de su padre, a lo cual, ahora, cabría adicionar la prácticamente mundial prohibición de viajar. Boudou, a su vez, tiene dos hermanos, pero uno reside en el interior y con el otro no mantiene vínculo (lo cual surge del informe socio ambiental). En estas condiciones, el único sostén económico y emocional para los niños de dos años, resulta ser su madre”.

Frente a eso, el juez hizo hincapié en la “falta de firmeza de la pretendida condena impuesta a Boudou”, tal como alega su defensa, “y el contexto de emergencia sanitaria mundial por la Pandemia del Covid-19”, que “aconsejan morigerar el encierro dispuesto”. Al respecto, Obligado subrayó las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “las morigeraciones al encierro penitenciario” y los alcances de la comisión Bicameral que a fin del año pasado llamó a poner pautas antes de aplicar las prisiones preventivas.

Boudou fue condenado en agosto de 2018 a cinco años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la compra, a través de una empresa pantalla, de la empresa calcográfica “Ciccone”. También fueron condenados otros cinco acusados, entre ellos Nicolás Ciccone, José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele.

Según pudo saber Infobae, la resolución provocó malestar en varios jueces y fiscales porque trató en la resolución se trató a Boudou como un procesado, pese a que estaba condenado. Pero la bronca también aparecía entre defensores a cuyos clientes les negaron la domiciliaria, pese a estar en grupos de riesgo.

Cuando la fiscalía apele en las próximas horas, el juez Obligado resolverá si concede el recurso. El caso pasará a la Cámara Federal de Casación Penal, en donde resolverá la sala de feria que hoy está compuesta por los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Patricia Blanco