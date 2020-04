La coalición liderada por Arabia Saudí anuncia un alto el fuego de dos semanas en Yemen

La coalición árabe que encabeza Arabia Saudí en Yemen va a suspender durante dos semanas todas sus acciones militares contra los rebeldes Huthi a partir de mediodía de este jueves, según ha anunciado un portavoz. La medida busca dar una oportunidad al llamamiento a las negociaciones lanzado por la ONU a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus y que inicialmente fue bien recibido por ambas partes en conflicto, pero no se ha traducido en un alto el fuego hasta ahora.



“Anunciamos un alto el fuego a partir de mañana [jueves] por un plazo de dos semanas. Esperamos que los Huthi hagan lo propio. Preparamos el terreno para luchar contra la enfermedad Covid-19”, ha declarado el coronel Turki al Maliki, portavoz de la coalición, citado por la cadena saudí Al Arabiya.

Al Maliki ha dicho que el cese de los combates, que podría extenderse más allá de las dos semanas previstas, se iniciará a mediodía hora local del jueves (una hora menos en la España peninsular). También ha añadido que el objetivo es crear las condiciones apropiadas para hacer posible “la reunión entre el gobierno legítimo y los Huthis” propuesta por el enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths.

La cita, a la que también está previsto que acudan expertos militares, debe debatir las propuestas de Griffiths para hacer posible un alto el fuego permanente y crear medidas de confianza que permitan reanudar el proceso político entre las partes yemeníes. Arabia Saudí intenta desde hace algunos meses cerrar su desastrosa intervención en el país vecino, uno de los más pobres del mundo. El pasado diciembre se filtró que había abierto un canal secreto de comunicación con los Huthi, pero hasta ahora no se habían visto resultados.

Los rebeldes, que se alinean ideológicamente con Irán, han estado avanzando hacia el Este, en dirección a la estratégica ciudad de Maarib, desde enero. Aunque no rechazaron el llamamiento de la ONU, dijeron que primero querían ver en que se traducía su aceptación por parte de sus rivales, las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido que respalda Arabia Saudí. No está claro si los Huthi van seguir el paso dado por la coalición. Su ministro de Exteriores no respondió anoche a las llamadas de este diario.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, propuso la semana pasada una tregua general en las guerras de todo el mundo para concentrar los esfuerzos en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. Guterres puso especial énfasis en el conflicto de Yemen, que ha desatado la mayor emergencia humanitaria a la que se enfrenta la ONU. Los combates a varias bandas que se libran desde hace cinco años han dejado a un 80% de sus 28 millones de habitantes dependientes de la ayuda internacional.

