Esto va a anunciar Alberto Fernández a la Nación

El presidente Alberto Fernández define por estas horas los detalles de la tercera fase de la cuarentena obligatoria que arrancó el 20 de marzo pasado como consecuencia del brote de coronavirus en el país. En principio se extendería hasta el 23 de abril, aunque en la Casa Rosada no descartan que se estire hasta mayo, cuando se espera el pico de contagios. Los anuncios se esperan para este fin de semana, aunque ya trascendió que esta nueva etapa de la cuarentena no será más flexible que las anteriores y que se mantendrá la rigidez del aislamiento social obligatorio en los grandes centros urbanos, principalmente en la Capital, el área metropolitana y en las provincias donde se han registrado los mayores números de contagios, como Chaco, Córdoba, Tierra del Fuego y Santa Fe.



De todas maneras, el Presidente evalúa "liberar" algunas actividades económicas en esta nueva fase de la cuarentena; para ello le pidió a los gobernadores que le acerquen, antes de este fin de semana, sus propuestas según la realidad de sus distritos. Fernández repite como un dogma que él privilegiará la salud de los argentinos por sobre la economía; por esa razón la palabra final del comité de expertos sanitarios que lo asesoran será crucial. El mayor temor del Presidente es que, por anticipar una salida "flexible" de la cuarentena, se desate un pico de contagios de coronavirus que desborde el sistema sanitario y provoque una catástrofe social.



Todo está en evaluación pero, a priori, la Casa Rosada ya anticipó qué actividades se mantendrán restringidas y qué otras podrían ser "liberadas" de la cuarentena:

- BANCOS: a partir del lunes el servicio bancario abrirá sus puertas de forma segmentada y con turno previo. El Banco Central (BCRA) dispuso que las entidades financieras "deberán abrir sus casas operativas para la atención al público en general a partir del lunes 13 y hasta el viernes 17, extendiendo en 2 horas la jornada habitual de atención según la jurisdicción de que se trate". La medida no alcanza a la atención por cajas, que seguirá en su horario habitual y seguirá focalizada en la atención a jubilados. Por otra parte, el BCRA amplió a $15.000 el límite de extracción en cajeros automáticos para todas las personas, independientemente de si se es cliente del banco o de la red.

- TRANSPORTE: sólo funcionará el transporte de corta distancia para aquellos trabajadores exceptuados de la cuarentena. Para el Gobierno la clave es minimizar los contagios en el transporte público: por ello, podría haber más frecuencias para evitar aglomeraciones en las paradas y en las unidades. El transporte interurbano entre provincias se mantendrá restringido, al igual que los vuelos de cabotaje.

- COMERCIO: los denominados negocios "de cercanía" permanecerán abiertos para garantizar el aprovisionamiento de alimentos e insumos de la canasta básica. También farmacias, ferreterías y veterinarias. Se mantendrá el sistema de cajeros electrónicos y el traslado de caudales, así como el delivery de alimentos, medicamentos y productos de limpieza. No está definido qué sucederá con los comercios: la cámara que nuclea al sector pidió al Gobierno que los locales comerciales puedan reabrir sus puertas con un control de la cantidad de clientes. Sin embargo, Fernández sólo autorizaría la venta online y el delivery.

- EDUCACIÓN: el Gobierno ratificó que no se reanudarán las clases y que se mantendrá la modalidad de las "clases virtuales a distancia". No está definida la fecha del regreso a las aulas y no se descartan cambios en el calendario escolar. En cuanto a las universidades, si bien el Ministerio de Educación avaló la resolución de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de iniciar su ciclo lectivo el 1° de junio próximo y extenderlo hasta el 12 de marzo de 2021 , con un receso entre el 19 de diciembre y el 17 de enero, el resto de las universidades definirá su calendario de manera autónoma.

- INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN: se evalúan nuevas reglas para la industria, con horarios escalonados y turnos para evitar aglomeraciones y horas pico en el transporte. Una alternativa es que trabajen con turnos rotativos de no más de 50 personas. La Unión Industrial Argentina (UIA) puso a disposición del Ejecutivo un protocolo de higiene para ayudar al distanciamiento. Se evalúa una mayor flexibilización de la cuarentena en aquellas industrias radicadas en provincias y ciudades con menos contagios. En cuanto a la construcción, se permitiría la reactivación de la actividad en la obra pública, no la privada.

Fuente: Aire Digital, sobre una nota de LAURA SERRA