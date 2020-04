Pascual Fidelio, director del Instituto Malbrán: “La gente dice que nosotros estamos ocultando los casos y no es así”

El flamante director del Instituto Malbrán, Pascual Fidelio, aseguró que todos los laboratorios que forman parte de este organismo se encuentran testeando “todos los casos sospechosos” de coronavirus registrados en la Argentina, por lo que “no es verdad” que se estén ocultando nuevos infectados.

Durante una entrevista en América TV, el experto precisó que hay 35 establecimientos en el país que se encuentran realizando esta tarea, algunos de los cuales tienen ciertos “inconvenientes con los equipos, pero en general todos ya están testeando”.

En este sentido, Fidelio resaltó que aquellos ubicados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego y Santa Cruz, así como también el de la Ciudad de Buenos Aires “ya tienen los kits” necesarios "para hacerlo”.

“Los laboratorios de la red están testeando todos los casos sospechosos que hay. La gente dice que nosotros estamos ocultando los casos y no es así. Todos los posibles infectados que hay en la Argentina se están testeando, en todas las jurisdicciones”, sostuvo.

Además, agregó: “Nosotros, cuando esto empezó y éramos el único instituto, estábamos testeando cerca de 400 casos diarios y ahora estamos en 300, 250, 400. Quiere decir que en el resto del país se están haciendo sus testeos. El Ministerio de Salud, con Ginés González (García) a la cabeza, está inyectando presupuesto para comprar medio millón de kits, eso es lo que se va a venir”, destacó.

El director del Instituto detalló que “se están sumando nuevos laboratorios a la red, de universidades, del CONICET y de otros hospitales”, y remarcó que “esta es toda una etapa de preparación porque ha habido un desabastecimiento de estos kits en todo el mundo”

“La gran diferencia que uno puede encontrar es que este es un virus nuevo y eso interpela a todos, a los científicos, a los médicos. No es peligrosidad la palabra, es incertidumbre. Tenemos que aprender mucho porque hay cepas que tienen mayor peligrosidad que otras, que son más contagiosas que otras”, señaló.

En este sentido, el director del Malbrán resaltó que en este contexto es necesario “ser muy dinámicos, muy ágiles y no dormirse” porque esta "es una enfermedad nueva como lo fue en su momento la polio y el HIV”.

“Estamos en presencia de una enfermedad en un mundo que es vulnerable, plagado de incertidumbre, complejo y ambiguo. Cuando esto sucede ya no hay fronteras, ya son líneas en el mapa, no hay muros, hay demasiada movilidad en el mundo entero. Las decisiones que hay que tomar hay que hacerlas en el marco del entendimiento global, no solamente en relación a cómo funciona la enfermedad”, cerró el profesional.

