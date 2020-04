Sector por sector: La nueva cuarentena

Luego de que el presidente Alberto Fenrández anunciara este viernes que la cuarentena por coronavirus se extenderá al menos hasta el 26 de abril, repasamos los puntos centrales del anuncio y los aspectos que quedaron afuera:

Bancos. Desde la semana próxima, atenderán a todas las personas, aunque con un sistema de turnos previos que será obligatorio. Además, el Banco Central dispuso una extensión de dos horas a la jornada habitual de atención. La medida no alcanza a la atención por cajas, que seguirá en su horario usual y continuará limitada a la atención a jubilados y a beneficiarios de asignaciones.

Escuelas. No hay una fecha predeterminada para el reinicio de las actividades en las escuelas. El Presidente y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguraron que volver a las aulas ahora sería de sumo riesgo sanitario. Como a nivel nacional, la Provincia no descarta cambios en el calendario escolar.

Universidad. La actividad en la Universidad Nacional de Córdoba continuará siendo exclusivamente a través de clases virtuales.

Transporte. Seguirán suspendidos los vuelos de cabotaje y también los viajes de ómnibus de media y larga distancia. El transporte público de pasajeros en Córdoba continuará funcionando para quienes están exceptuados y tengan el permiso de circulación oficial. El Presidente pidió que no hubiera más de seis personas en las paradas de los colectivos.

Industrias. Por el momento, el Gobierno desestimó flexibilizar el parate de la actividad industrial con medidas concretas. De acuerdo con lo expresado anoche por el Presidente, algunas actividades se podrían “administrar” siempre y cuando se garanticen protocolos de distanciamiento.

Comercios. El Gobierno dispuso que los talleres mecánicos y las gomerías fueran parte de los sectores esenciales. Seguirán abiertos los negocios de cercanía en los que se vendan alimentos y provisiones de primera necesidad. También, las farmacias, las ferreterías y las veterinarias. Las peluquerías, un rubro que se decía podría reabrir las puertas, seguirá con las persianas bajas.



Shoppings. Pese a las presiones de la Cámara Argentina de Comercio, el Gobierno nacional mantuvo el cierre total de la actividad en este tipo de centros comerciales. Se trata de un sector en el que conviven diferentes rubros y muy disímiles entre sí.

Restaurantes y bares. Los dueños de este tipo de negocios reclaman poder volver a abrir sus locales, con la promesa de restringir la cantidad de gente. Sin embargo, Alberto Fernández no modificó en nada lo dispuesto hasta ahora. Continúan las ventas on line y la entrega mediante delivery.

Empleadas domésticas. No hubo ningún avance sobre este punto, con lo cual las trabajadoras no deberán asistir a sus empleos. Se esperaba que el Ministerio de Trabajo flexibilizara un esquema para las personas vinculadas con la actividad, pero eso no sucedió.

Pueblos y comunas. En cada provincia, los gobernadores tendrán la posibilidad de proponer flexibilizaciones en ciertas actividades de las poblaciones del interior, aunque esas habilitaciones dependen de un aval final de la Nación. Varios mandatarios han expresado la conveniencia de que en las comunidades más pequeñas se pueda retomar cierta normalidad, siempre y cuando se respeten medidas sanitarias y de distanciamiento social.

Varados en el exterior. Desde la extensión de la primera cuarentena obligatoria, el Gobierno dispuso un cronograma paulatino de reapertura del espacio aéreo para repatriar a los argentinos que aún siguen sin poder regresar al país. El cronograma de rescate no incluye a personas que se encuentren en los países más lejanos. Además, la Cancillería dispuso requisitos puntuales para ordenar la repatriación. El Presidente dijo anoche que no hay cambios. Se mantiene el esquema actual.





Barbijos. No son obligatorios, pero se sugiere que sean utilizados por quienes prestan servicios en la calle, como por ejemplo colectiveros y taxistas. La Municipalidad de Córdoba sugiere, pero no obliga. La Policía y personal de control municipal sugieren a los automovilistas taparse la boca con estos protectores.

Tarjetas de Crédito. El Banco Central dispuso que las entidades del sistema financiero deberán refinanciar en forma automática los saldos impagos de tarjetas de crédito a un año de plazo con tres meses de gracia, nueve cuotas mensuales, iguales y consecutivas y una tasa nominal anual de 43%.

Fuente: La Voz del Interior