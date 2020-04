"Muchos comercios ya no van a abrir sus puertas"

Las consecuencias de la pandemia del COVID-19 aún son incalculables en términos económicos y sanitarios, ya que en nuestro país el pico de la epidemia todavía no llegó.

Sin embargo ya se puede vislumbrar a qué sectores está golpeando de manera más dura y uno sin lugar a dudas es el comercial, donde desde que se decretó la cuarentena los comercios no están trabajando, por lo tanto no venden, no cobran y tendrán que afrontar obligaciones.

A medida que las medidas de cuarentena y distanciamiento social, dispuestas por el gobierno para reducir la circulación del coronavirus suman días, el daño a las economías de distintas regiones y sectores se va haciendo cada vez más grande, visible y para algunos podría volverse irreversible.

El presidente de la comisión de comercio y servicio, José Luis Frana lo analiza de este modo: “indudablemente esta cuarentena y esta pandemia nos ha obligado a un alto porcentaje de la actividad comercial a no poder abrir las puertas, con lo cual no deja de ser una situación muy compleja y muy novedosa porque hasta aquí las crisis eran con las puertas abiertas y con baja de la actividad pero no con nula. Hemos podido armar un comité de crisis en el Centro Comercial e Industrial, nos reunimos vía skype con el intendente y su equipo ya que vamos a empezar a trabajar en los protocolos, ante la inminente decisión de permitir que algunos rubros puedan volver a funcionar. Obviamente cubriendo las cuestiones sanitarias y seguramente con horarios reducidos. Hay que tener en cuenta de que hay una necesidad muy grave del sector comercial de seguir trabajando”, señaló.

“Nosotros hemos armado un esquema de algunas actividades puntuales que deberían empezar a funcionar, repartidas entre la mañana y la tarde, evitando la presencia de la gente en los locales, solo a través de llamadas telefónicas en el caso de hacer pedidos. La realidad es que hay que ir viendo el día a día. Sabemos de la ansiedad que esto genera, con mucha información que va y viene, lo entendemos y hay que ser respetuosos como siempre lo fuimos desde el Centro Comercial e Industrial, donde permanentemente hacemos los reclamos respecto a la necesidad de volver a recomponer nuestros negocios”, precisó Frana.

Sobre cómo se afronta este panorama, el dirigente dijo que “de una manera muy dura y por lo que se ve hasta el momento más allá de los planteos, en absoluta soledad, lo que es muy preocupante y muy grave. Va a ser una pandemia comercial; lamentablemente esto va a ocurrir si no aparecen las ayudas que se están requiriendo con un apoyo a tasa 0 para recomponer lo que es el capital de trabajo, porque es importante que la gente entienda de que el comercio es el día a día”, indicó.

Y añadió: “la evolución comercial de un negocio es el movimiento de caja diario de rotación de productos que uno va vendiendo, no de productos que uno va stockeando. Al no tener esta posibilidad el comercio se muere y los compromisos se hacen imposibles de enfrentar”.

RECOMPONER EL

CAPITAL DEL TRABAJO

Frana insistió en un punto, que es para el sector una cuestión fundamental y que tiene que ver con la imperiosa necesidad de conseguir un acompañamiento con capital de trabajo, con la posibilidad de ir devolviendo en el tiempo, ya que se estima que esta emergencia agravada por la pandemia, va a ser larga.

“Obviamente que planteamos atender todo lo que es inherente a cargas sociales, a cargas de impuestos, pensando en tener un corrimiento o un achicamiento en ese tipo de cosas. La realidad, más allá que desde el Centro Comercial o las entidades madres como son FECECO a nivel provincial o CAME a nivel nacional vienen haciendo todos los reclamos, vemos muy pocas herramientas disponibles, y de pronto se están haciendo con tasa de interés y más allá de sea la que sea hoy al no haber reactivación, no sabemos si va a ser peor el remedio que la enfermedad”, dijo Frana. “No se va a poder devolver nada si la actividad no se encausa”.

Fuente: La Opinión