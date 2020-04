Cómo es el mecanismo para que las pymes puedan conseguir ayuda de los bancos

Según le detalló un alto funcionario del Gobierno a Infobae, luego de la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, el Estado argentino ya entregó 187.000 garantías para las empresas puedan sacar créditos para pagar sueldos y otras urgencias en medio de la pandemia de coronavirus.

“El BICE dio garantías a más 100.000 empresa a las que el Estado ayuda para que pidan sus préstamos", aseguró Fernández en el anuncio de esta noche en Olivos el que extendió la cuarentena hasta fin de abril. Allí, el mandatario también habló de precios y apoyo de organismos internacionales.

Fernández detalló que los datos sobre las garantías recíprocas que otorga el Estado por medio de Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) surgieron luego de una charla con el presidente de esa entidad, José Ignacio de Mendiguren, y luego del malestar que expresaron entidades que representan a la pymes en las que manifestaron sus disconformidad con la actitud de los bancos. Necesitan esos fondos para pagar sueldos y afrontar otros gastos.

“Lo que pasó ahí es que hay una serie de requisitos que cumplir”, dijo el Presidente sobre los créditos frustrados. “Uno es contar con el fondo de garantía recíproca que el Estado tiene. Hubo otros problemas, que muchos fueron sin pedir la garantía del estado, ahora ya la tienen y supongo que los bancos van a ir entregando los créditos”, dijo.



El Presidente también habló de los precios y volvió a definir como “sinvergüenzas” a quiénes los aumentan. “Estamos viendo cómo ayudamos a los monotributistas de las categorías C y D y cambiamos la ley de Abastecimiento que permite que controlemos en conjunto, con gobernadores y municipios, cómo evoluciona los precios. Le pedí al ministro de Desarrollo Económico que por favor vaya sobre los grandes productores de alimentos. Esto es como el juego del gran bonete, nadie me dice quién fue. Tenemos que detectar donde los precios se inflan y ser inflexibles con quienes lo hacen. No hay ningún argumento real para que los precios aumenten”, expresó. En otro pasaje de la conferencia instó a terminar con los “especuladores y sinvergüenzas”.

Fernández también se refirió a la posibilidad de que exista un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. “Todo es posible, pero ese es un tema que tiene que resolver el Congreso. Estamos en emergencia y tenemos que obtener recursos porque cayó la recaudación. Los impuestos los decide el Poder Legislativo, ellos deben decidir. Hay proyectos, conozco el de Máximo (Kirchner), no sé si hay otros”, afirmó.

El mandatario fue contundente cuando se le preguntó por bajar impuestos. “Si bajamos impuestos no nos queda un peso para nada”, dijo y enfatizó que el Estado va a auxiliar a todos. “No vamos a desamparar a nadie. Estamos buscando como ayudar. Queremos que la ayuda llegue a todos los que la necesitan”.

Cuando se le consultó sobre ayuda externa en este contexto de impacto, Fernández dijo que ya hay asignados recursos del BID y que se trabaja "con organismos internacionales para ver otras alternativas”, pero no dio más detalles al respecto.

Fuente: Infobae