Flavio Mendoza festejó el cumple de su hijo, pero la torta de coronavirus se robó toda la atención

Mientras cumplen la cuarentena obligatoria, Flavio Mendoza no para de deleitar a sus seguidores con tiernas fotos de su hijo en las redes sociales.

Este sábado, el artista compartió una dulce imagen junto a su hijo que cumple sus dos primeros añitos. En este día tan especial, Flavio le regaló una torta que llamó la atención de muchos. Se trata de una torta con una temática distinta y acorde a lo que estamos viviendo, una torta del coronavirus.

Según afirmó Flavio, es una torta para que la gente tome conciencia de las cosas que hay que hacer para prevenir el virus. “Gracias @la_capkeria. La torta es para crear conciencia, lavarnos las manos y protegernos, pero sobre todo que fluya el amor “ escribió en su red social.

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios positivos y alegres ante el cumpleaños diferente que le tocó vivir a la familia de Flavio Mendoza.

Además, le escribió un conmovedor mensaje a su hijo: “Un cumple diferente pero siempre con todo el amor del mundo para que seas muy feliz amor mío, gracias a todos los que me ayudaron para que Dio tenga su cumple”.

“En tres meses me fundo”: Flavio Mendoza sobre el alargamiento de la cuarentena

Flavio Mendoza en una entrevista en “Polino Auténtico” se mostró muy preocupado por la situación económica que está viviendo el país en medio de la propagación del coronavirus.

“A mi me preocupa mucho, yo en tres meses me fundo con todo lo que tengo que mantener porque no tengo una entrada de otra cosa” explicó el coreógrafo.

“Lo que va a pasar en unos meses es que yo tenga que despedir personas porque si no lo puedo mantener, ¿cómo hago?”, enfatizó.

Y finalizó: “Si no generamos un ingreso, es muy preocupante. Yo mantengo a toda mi familia, de mi no solamente vive la gente que trabaja conmigo. No sé cómo hacer, hay momentos en que me voy al cuarto a llorar porque me preocupa”.