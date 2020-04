Perotti se puso en "patrón de estancia", quizá el lugar que mas le gusta

"Vamos a cortar la luz del establecimiento que se reactive sin el protocolo", dijo Omar Perotti en una mezcla de amenaza y pisoteo de los derechos y garantías constitucionales que por ahora, no están suspendidos

En la conferencia de prensa de este domingo, el gobernador de la provincia indicó que se tomará esa medida si no se cumple con el protocolo correspondiente para las actividades que están exceptuadas del aislamiento obligatorio.

En el informe Epidemiológico provincial de este domingo se sumaron tres casos nuevos, que se contabilizaron todos en Rosario. La doctora Carolina Cudos informó que «hay 203 contagiados en total, 125 casos en estudio y 2 fallecidos».

El gobernador Omar Perotti indicó que hay «867 santafesinos que ingresaron del exterior siguen haciendo su correspondiente cuarentena. 21 santafesinos ingresaron hoy y harán su aislamiento”.

«Mañana vamos a seguir con el aislamiento hasta el 26 de abril, con algunas actividades exceptuadas. La prioridad es la vida. Mañana las actividades exceptuadas tendrán que presentar una declaración jurada ante el Ministerio de Trabajo”, recordó.

«Vamos a cortar la luz del establecimiento que se reactive sin el protocolo correspondiente. Porque puede estar generando una acción de contagio no cuidada si no se cumplen los protocolos. Vamos a atender caso por caso, localidad por localidad, resguardando la salud, siendo cautos. Es como cuando apretamos una pasta de dentífrico, una vez que la pasta de dientes salió, no la ponemos más adentro”, explicó el gobernador.

Perotti indicó que “estamos trabajando codo a codo con cada Intendente y Presidente Comunal. Este fin de semana hemos recibido una nueva entrega de respiradores desde el Gobierno Nacional”.

«Hoy realizamos casi 600 aprehensiones. Mañana vamos a seguir controlando. El que no cumpla la cuarentena no va poder ingresar en el futuro a la administración pública. Estamos haciendo un buen entrenamiento de pretemporada, recién estamos en los aprestos. Hay que seguir las indicaciones del Presidente, que cada gobernador respaldamos”, agregó más adelante.

“Sabemos del esfuerzo de muchos cuentapropistas que están haciendo un gran esfuerzo. 10 días de errores nos puede costar muy caro”, señaló y agregó sobe el final que «hoy hubo 66 casos nuevos casos el día de hoy con 5 nuevas muertes, que son 95 en total, con 2208 casos positivos».

Fuente: Meridiano Digital