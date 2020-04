Si no se testea lo suficiente, será imposible saber cuándo termina la cuarentena

El Presidente mostró el viernes por la noche una serie de gráficos que describen la supuesta evolución del Covid-19 en el país diciendo que “se está aplanando la curva” (que crece pero ese crecimiento no se acelera). Sin embargo, esa información no tiene significancia estadística. ¿Qué quiere decir esto?

Como hay tan pocos testeos, no se tiene información suficiente para saber cómo evoluciona realmente la pandemia. No se puede saber si realmente la curva se está aplanando. En consecuencia, la única receta oficial es dejarnos indefinidamente en cuarentena. ¿Hasta agosto-septiembre? Quizá.

Veamos cuántos tests hace Argentina y cuántos hacen los demás países de América Latina:

1 - Nadie cree que el número de testeos reportados en Venezuela sea verdadero. Simplemente saltaron de 61 testeos por millón a 5613. Absurdamente inverosímil.

2 - Argentina testea la décima parte de lo que testea Chile y está muy por debajo de una importante mayoría de países de América Latina.

3 - Brasil es el país que menos testea en el mundo en relación con la cantidad de infectados declarados (que son 20.000).

Veamos ahora cuántos tests hacen los países donde la pandemia se ha desbordado.

Oscar Cingolani, especialista argentino que estudia la pandemia en el Hospital de la Universidad John Hopkins: “Si no se testea, sólo aumentará la mortalidad”. Permítanme agregar:



Si no se testea, nunca sabremos cuánto avanza la pandemia. Entonces no habrá manera de tomar medidas razonables. ¿Hasta cuándo dejar a la población en aislamiento? Imposible saber. ¿Hasta cuándo pretender que las empresas sigan pagando a sus empleados si no pueden producir? Imposible saber. ¿Hasta cuándo van a insistir con que la gente pague el 100% de sus impuestos si no le entra un centavo? Imposible saber.

En estos momentos vivimos una situación totalmente desigual. El sector privado se está rompiendo la cabeza para ver cómo hace frente a los sueldos de los empleados, los impuestos, los alquileres y los servicios que afronta.

El sector público está muy tranquilo en su casa, viendo televisión, y esperando que mágicamente se acredite su sueldo en su cuenta de banco a fin de mes. (Los beneficiarios detodo tipo de plan social, también siguen cobrando de un sector privado que no genera un centavo).

Lo que destaco tristemente es cuando el Presidente dice que si bajara impuestos, perdería ingresos. ¿Qué decir? ¿Piensa que el sector privado vive del aire? ¿Que el dinero crece en los árboles?

La recaudación caerá aproximadamente un 45%. ¿De donde van a sacar recursos? De la maquinita del BCRA. Desde el 1 de marzo a la fecha, la base monetaria creció un 40%. ¿Por qué no hubo un estallido inflacionario? Es sólo cuestión de tiempo: el dinero prácticamente no circula porque estamos en aislamiento (la velocidad de circulación se desplomó).

Pero además de tener un 40% más de papelitos de colores (pesos) dando vueltas, tenemos muchos menos bienes y servicios, producto de la recesión/depresión en la que estamos inmersos. De yapa, entre la AFIP y los intendentes están haciendo un esfuerzo sin precedentes por castigar a todos los que venden alimentos (supermercados y almacenes).

Menos oferta de bienes y más pesos circulando. No se necesita un coeficiente napoleónico para comprender que eso será más inflación. Ya a esta altura, resulta una obviedad que la inflación de 2020 será superior a la de 2019.

En este contexto, ¿qué creen que pasará con el dólar? Se los dejo para la próxima nota.

