A puro lujo, Wanda Nara y sus hijos festejaron las Pascuas en el Lago di Como

Hace solo un par de semanas, Wanda Nara estuvo en el ojo de la tormenta por haberse trasladado junto a Mauro Icardi y sus cinco hijos (tres de ellos fruto de su relación con el futbolista Maxi López) a su mansión en Italia frente al Lago di Como en plena cuarentena obligatoria.

Esto como era de esperarse, generó una guerra pública con su ex esposo, Maxi López por haber vuelto a uno de los países mas afectados por el coronavirus y no haber respetado el aislamiento de sus hijos.

“¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, lanzó el deportista, y la respuesta de la rubia no tardó en llegar.

“Me acusó de traer a los niños de París a Italia, en el corazón de la pandemia. Pero Maxi sabe muy bien dónde vivimos: no estoy en Como, sino en un pueblo cerca de Como, donde hay muy pocos casos. Y aquí está mi casa, mientras que en París tuve que dejar la que estaba en alquiler porque el contrato expiró”, contestó enfurecida.

Ya pasados algunos días, la empresaria Wanda Nara sigue mostrando cómo viven el aislamiento en la lujosa mansión italiana sus hijos y por supuesto, el por ahora delantero del Paris Saint German, Mauro Icardi.

Este domingo, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una fotografía de la celebración de Pascuas en el jardín de su casona y mostró los inmensos huevos de chocolate que les regaló a sus hijos. “Pascuas Felices en Casa 🏡🇮🇹”, manifestó la hermana de Zaira Nara en sus redes sociales.