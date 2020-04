“¿Qué les pasa a todos?”, el furioso descargo de Daniela, la hermana de Luisana Lopilato defendiendo a Bublé

Durante las últimas horas, los seguidores de Luisana Lopilato se mostraron preocupados por la reacción que tuvo Michael Bublé contra la actriz durante un video en vivo. Al ser tildado de maltratador, Daniela Lopilato hizo un fuerte descargo.

Los fanáticos de Luisana Lopilato detectaron presunto maltrato psicológico y físico por parte de Michael Bublé, quien le dio un fuerte codazo cuando su esposa se acercó e interrumpió el video en vivo.

Ante la repercusión de las acusaciones, la actriz hizo un extenso descargo en sus redes sociales, y su hermana Daniela le comentó el posteo con un furioso descargo donde defendió a Michael Bublé.

En el posteo de Luisana Lopilato, su hermana no sólo le dedicó emoticones de aplausos para defender su postura en defensa de Michael Bublé, sino que ella también hizo lo propio.

En medio del escándalo surgido en las redes sociales, Daniela Lopilato expresó: “Por si no queda claro!! La verdad qué hay gente que parece que no le gusta ver a familias felices! Porque no pueden verse a sí mismos y contar sus propias miserias puertas para adentro”.

“Y ahora que tienen tiempo en vez de hacer eso, se fijan en ustedes que lo único que hacen es compartir entretenimiento y hacer de esto que vivimos más llevadero. ¿Que les pasa a todos?”, preguntó la nutricionista que también respondió a las criticas que recibió Michael Bublé por presunto maltrato.

Finalmente, Daniela sostuvo: “Realmente les está afectando el aislamiento que asumen cosas que no son!!?os que quieran seguir diciendo y pensando estupideces que lo hagan ! Mientras ustedes sigan brillando y haciendo felices a las personas que se lo merecen”.