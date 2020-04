Coronavirus en Argentina: el parate económico y la caída de los aportes abren otra grieta en la CGT

Gremios como el de Gastronómicos, Comercio, Construcción y Metalúrgicos no saben cómo harán para pagar los salarios de sus miles de empleados. A otros sindicatos la crisis no les pega.

Históricos rivales en el universo sindical, hoy al gastronómico Luis Barrionuevo y al metalúrgico Antonio Caló los hermana el mismo drama: aparte de las presiones de sus propias bases por la paralización de la economía por el coronavirus, ambos sindicalistas están desvelados por cómo harán para pagar los salarios de los empleados de sus sindicatos y sus obras sociales.

La crisis los golpea como empleadores: sin actividad económica, los aportes de obras sociales y sindicales cayeron al piso.

"Yo soy más que una pyme. Entre el personal de la obra social y el gremio tengo 4.000 trabajadores", dice Barrionuevo. Y agrega: "Solo al Sanatorio Güemes debo pagarle por mes $ 110 millones por las prestaciones médicas".

Con la actividad en bares, restaurantes y hoteles totalmente paralizada, los aportes de este mes se vinieron a pique en Gastronómicos.

De los $ 535 millones que le entran todos los meses, en lo que va de abril su obra social recaudó $ 20 millones. En el gremio el panorama es igual de malo: al miércoles pasado, último día hábil, le habían ingresado $ 11 millones. En un mes normal recauda $ 200 millones.

El panorama es similar en todos los gremios del sector privado, salvo un puñado de excepciones, como Camioneros, La Bancaria y Alimentación, que en plena cuarentena siguen en actividad. Tampoco esta crisis alcanza a los gremios del transporte y a los del sector público, que siguen recibiendo los aportes.

Aparte de las históricas diferencias políticas y de alineamientos -además de rivalidades personales de sus dirigentes-, la CGT ahora está dividida por otra grieta: la de los gremios que pueden trabajar en la cuarentena y que, por ende, no tienen problemas de caja, y los que quedaron con sus actividades congeladas y con sus cuentas en rojo.

"Este es un problema histórico de los gremios del sector privado. Los del sector público no tienen nunca los dramas que atravesamos nosotros. Yo hasta me hago problemas para que no me entre mercadería de China", cuenta a Clarín el líder de la UOM, Antonio Caló.

El sindicalista calcula que tiene el 90% de los 180.000 metalúrgicos sin trabajar por la cuarentena. Una de las excepciones son los que se desempeñan en los hornos de las siderúrgicas, que no se pueden apagar.

"En la UOM tenemos 3.000 empleados y 8 sanatorios... Sin aportes no tenemos forma de pagar los sueldos", describe.

Otro sector fuertemente golpeado por la parálisis económicas es la construcción. En la UOCRA tienen 950 empleados y en la obra social "Construir Salud" suman 1.450 empleados y 650 profesionales. En el gremio que conduce Gerardo Martínez estiman que en abril recaudarán por aportes un 30% de lo que les ingresa en un mes normal.

La otra de las grandes actividades fulminadas por el freno económico es la mercantil. Es cierto que los supermercados vienen trabajando a full, pero en el sindicato que lidera Armando Cavalier​i detallaron que solo el 12% de sus afiliados se desempeñan en los super, el 88% restante en comercios y pymes que hoy están cerrados.

OSECAC, la obra social sindical más grande del país, tiene 3.000 empleados a nivel nacional. En abril lleva recaudados por aportes el 30% de lo que debería haberle ingresado a esta altura del mes.

"Las informaciones que tenemos de UNI (la federación internacional que agrupa a los gremios de servicios) y de las empresas es que en abril, las grandes empresas cubrirán los salarios. A partir de mayo nadie sabe qué puede pasar. Las pequeñas y medianas son las que están en la situación más grave", señaló Cavalieri en un comunicado.

La situación para esos gremios es tan grave que todos están pendientes de cómo el Gobierno hará la próxima repartija de fondos para las obras sociales. En marzo, la distribución generó una enorme tensión porque la Superintendencia de Servicios de Salud favoreció a Hugo Moyano. Camioneros recibió $ 258 millones, muchísimo más que gremios con mayor cantidad de afiliados y personal.

El superintendente Eugenio Zanarini, cuentan en gremios, se comunicó con jefes sindicales para prometerles que la próxima distribución de fondos será "equitativa".

Por las dudas, desde la CGT fiscalizarán el reparto. La tarea quedó al mando de José Luis Lingeri, titular del sindicato de Obras Sanitarias y el mayor experto de la central obrera en lo relacionado con las obras sociales.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Carlos Galván