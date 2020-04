El radical Mario Negri pide un acuerdo económico para el día después de la cuarentena

El radical Mario Negri pidió al Gobierno la convocatoria a un ámbito de trabajo conformado por representantes del sector empresario, el sindicalismo, profesionales y los espacios de la oposición, para buscar acuerdos que amortigüen el desplome de la economía por las medidas de aislamiento y discutir cómo afrontar el día después, en paralelo a la hoja de ruta ya en marcha contra el avance del coronavirus. El jefe del bloque de Diputados de Juntos por el Cambio incluyó en el reclamo la reactivación del Congreso y de la Justicia. Fue luego de las notas a las autoridades parlamentarias para encontrar mecanismos para sesionar, la solicitud de audiencia -sin respuesta- con Alberto Fernández y reuniones por teleconferencia con integrantes del equipo económico del radicalismo.

“Independientemente de la lucha contra la pandemia, tenemos la obligación de abrir un ámbito urgente y por encima de las diferencias para pensar cómo salimos. Hay cosas que ya sabemos definitivamente que ocurren, no sólo el efecto en la salud sino en la economía del mundo, y con la vulnerabilidad de la Argentina no hay motivo para no convocar”, dijo a este diario Negri, uno de los firmantes del pedido de audiencia virtual al Presidente, con los titulares de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica y Luis Naidenoff, su par del Senado. Fernández llamó a Negri para adelantarle la extensión del aislamiento obligatorio, pero fue una comunicación breve y el radical no le adelantó su propuesta de una convocatoria a un acuerdo económico.

Con diferencias y por momentos una fuerte tensión interna, la coalición opositora tomó la posición de acompañar las decisiones del Gobierno aunque Mauricio Macri en un principio cuestionó el aislamiento -luego se acercó a la postura más conciliadora de Horacio Rodríguez Larreta- y no dejó de mostrar preocupación por el deterioro de la economía. Luego de la última teleconferencia de la mesa nacional, el PRO pidió “equilibrio” entre el cuidado de la salud y “evitar el quiebre” del aparato productivo. En el radicalismo los mandatarios Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés alternaron la sintonía con algunos cruces con la Casa Rosada, y expresó cuestionamientos el titular del partido, Alfredo Cornejo.

“Hay que salir de la falsa discusión de si es la economía o la salud. Es la salud y la economía, porque sin empresas nos quedamos sin empleo. Podría decir el Gobierno que ellos son los responsables de conducir esta transición que es la segunda más importante desde la dictadura, la salida de la peste, pero el futuro es de todos”, aseguró Negri, y advirtió que no alcanzará con las medidas económicas anunciadas para la coyuntura y que la crisis quedará reflejada en lo inmediato con las dificultades en las provincias y municipios por la drástica caída de la recaudación.

Como contó Clarín el fin de semana, Juntos por el Cambio a su vez comenzó a reclamar la reactivación del Congreso más allá de las reuniones de comisión con la exposición de funcionarios, y pidió a las autoridades parlamentarias explorar mecanismos alternativos para sesionar. “Y es inaceptable que el servicio de Justicia esté parado”, plantearon.

Dirigentes del radicalismo mantuvieron conversaciones, también por teleconferencia, con referentes de la economía para el partido como Alfonso Prat Gay, Eduardo Levy Yeyati y Maximiliano Castillo, entre otros. “El mundo cae como un avión sin motor. El Gobierno no puede pensar que viviremos solamente de la emisión y que como la crisis en el planeta es tan grande entonces alguien se va a hacer cargo de nosotros”, alertó el diputado luego de la reunión virtual, en la que puntearon propuestas para discutir y presentar en conjunto con el PRO y la Coalición Cívica.

Con información de www.clarin.com