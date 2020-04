Bernie Sanders apoya a Joe Biden para la presidencia

El excandidato a la nominación demócrata Bernie Sanders ha dado este lunes su apoyo al exvicepresidente Joe Biden para la carrera a la presidencia de Estados Unidos. “Te necesitamos en la Casa Blanca. Haré todo lo que pueda para que eso suceda, Joe”, ha declarado el senador por Vermont durante una retransmisión realizada por videoconferencia durante la campaña de Biden. “Hoy, pido a todos los americanos, a todos los demócratas, a todos los votantes independientes, le pido a muchos republicanos que se sumen a esta campaña para apoyar su candidatura, la cual yo apoyo”, expresó Sanders. Ambos hombres coinciideron en que debían mantenerse juntos para derrotar al presidente más peligroso de la historia moderna.



El senador de Vermont, 78 años, ha mencionado que ambos equipos están formando grupos de trabajo relativos a las políticas sociales, económicas y sanitarias. “Esperando trabajar contigo y sumar al equipo a grandes profesionales en esas materias”, aportó Sanders. Por su parte, el exvicepresidente de Barack Obama declaró que el apoyo de Sanders significa mucho para él. “Creo que a la gente le va a sorprender que diferimos en algunos asuntos pero que coincidimos en muchos otros”, mencionó Biden. “Te voy a necesitar”, prosiguió, “pero no ya para la campaña, si no para gobernar”.

La retirada la semana pasada de Sanders con un programa percibido como socialista y revolucionario dejó a Biden como el candidato a batirse el próximo 3 de noviembre contra Donald Trump. Será esta su tercera, última y, quizá más difícil batalla, para lograr la presidencia de Estados Unidos a los 77 años.



El momento en que Sanders ha dado su apoyo a Biden es importante. Sanders se suma a la baza demócrata más segura para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca en el mes de abril, cuando hay tiempo para movilizar a las bases más reticentes contrarias al exvicepresidente. No existe animadversión entre Biden y Sanders como existía entre Sanders y Clinton, a quien Sanders apoyó en el mes de julio a pocos días de la Convención Demócrata en 2016. Aunque las propuestas de ambos sobre la sanidad difieren, hay margen para el acercamiento. Además, Biden propone una subida de impuestos a los millonarios y en la línea de Sanders pretende dedicar miles de millones a la educación y la energía limpia. También apoyan ambos un salario mínimo de 15 dólares la hora.

Antes de que la pandemia del coronavirus paralizara por completo la campaña electoral -no para Trump, con palestra diaria desde la Casa Blanca para lanzar sus mensajes aprovechando la crisis sanitaria-, Biden sacaba una ventaja considerable de delegados frente a Sanders. Tras una campaña errática en la que llegó a estar en quinto puesto en los primeros caucus y primarias, Biden renació en Carolina del Sur y a partir de esas primarias todo fueron victorias, incluido el famoso Supermartes. La semana pasada, un baño de realidad hizo a Sanders declarar que su campaña no era viable y que no lograría la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

El apoyo para Biden es crucial ya que su misión fundamental es sellar la brecha ideológica para sanar el Partido Demócrata y unificar a los votantes contra Trump este otoño.

Sanders no dejó claro en su mensaje si pretende seguir sumando delegados en las convenciones de los Estados y si simplemente usará su nueva alianza para reforzar la influencia el exvicepresidente y las políticas que ambos puedan presentar a los votantes. En tiempos de campañas virtuales, sin contacto con el público ni mítines de masas, ambos hombres aparecieron en una pantalla partida en la que en un momento determinado Sanders dijo que, de todas maneras no era ningún secreto que “tú y yo tenemos nuestras diferencias”. Dicho esto, Sanders insistió en que había que tender puentes. “Tenemos que lograr que Trump sea un presidente de un solo mandato”, expresó sanders. “Haré todo lo que pueda para que así sea”. concluyó.

