El preocupante mensaje de la ex La oreja de Van Gogh: “¡Hasta pronto! Ahora solo necesito curarme”

La ex vocalista de La oreja de Van Gogh Amaia Montero generó polémica una vez más en las redes sociales. Primero, comenzó con una buena noticia y luego lanzó un mensaje en donde preocupó a su fanáticos.

“Estoy pensando en hacer un live… ¿Qué canción o canciones os gustarían? Aunque no sean mías… Versiones, no sé… ¿Qué os parece?”, tuiteó la artista en su cuenta personal el 22 de marzo, una semana después de que se decretara el estado de alarma.

Ante esto, sus seguidores la comenzaron a llenarla de mensajes, likes y comentarios en los que le hacían sus propuestas, a la vista de un posible concierto a la carta que haría próximamente la guipuzcoana

Sin embargo, luego de tres días la ex cantante de La oreja de Van Gogh lanzó otro tuit que dejó perplejos a sus fans: “¡Hola a todos/as! Respecto al live que comenté y que me hacía tanta ilusión al igual que a vosotros por todas vuestras respuestas, comentarios y cariño que he podido sentir, os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo. Mucha fuerza y todo mi amor a todos”.