Tras la polémica de Luisana Lopilato y Bublé habló el hermano de la actriz: “Te banco en todas”

En las últimas horas, Luisana Lopilato y Michael Bublé se volvieron el centro de atención luego que ambos protagonizaron un vivo juntos en el que el cantante empuja a la argentina y tiene malos modos para con ella. Desde ese momento se comenzó a hablar de violencia.

Rápidamente, Luisana Lopilato hizo un extenso descargo en las redes:“Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas quien es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más. No es Justo. Esta diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco”, dijo la actriz.

Pero junto a su descargo apareció el apoyo de la familia de Luisana Lopilato. Por su parte, Dario, el hermano de ella, compartió el descargo y agregó: “Te amo Luisana Lopilato y te banco en todas“, dejando en claro que coincide con las palabras que dejó la actriz.

También, Daniela Lopilato, la mayor de los tres hermanos, hizo su descargo comentando la publicación de su hermana: “¿Por qué no pueden verse a sí mismos y contar sus propias miserias puertas para adentro? Ahora que tienen tiempo en vez de hacer eso se fijan en ustedes que lo único que hacen es compartir entretenimiento y hacer de esto que vivimos más llevadero”.

Luego de esta situación, la pareja volvió a hacer un vivo, como lo hacen desde que comenzó la cuarentena y Luisana Lopilato dijo unas palabras antes de comenzar a cocinar junto a su esposo: “Me puso muy contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Orgullosa de ser argentina. Y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen. Gracias, pero este no es mi caso”, expresó junto a Michael