La icardeada de Pocho Lavezzi: pasa la cuarentena con la ex de su mejor amigo (y en lujosa isla)

Pocho Lavezzi tendría un romance con una espectacular modelo y ex novia de uno de sus mejores amigos. La pareja pasaría la cuarentena junta en una isla.

Varias personalidades del espectáculo y del deporte han dado ejemplo en sus redes sociales de cómo acatan la medida de aislamiento social para mitigar el coronavirus. Hay quienes han optado por pasar la cuarentena en casa, pero otros, como Pocho Lavezzi, lo harían en una lujosa isla.

Pero, el ex futbolista no estaría solo, lo acompañaría la espectacular brasileña Natalia Borges, ex pareja de uno de sus mejores amigos. Así lo dio a conocer “El Run Run del Espectáculo”.

“Hace un mes están viviendo su ferviente romance en Saint Barth, en el paraíso de los ricos y famosos, la isla más cara del mundo. Ella es modelo y era la novia de un amigo de él”, escribió el conductor Lío Pecoraro en Twitter.

La supuesta relación de Pocho Lavezzi y Natalia Borges hace evocar la historia de Mauro Icardi, quien se casó con Wanda Nara luego que ella acabara su matrimonio con Maxi López, uno de los más grandes y queridos amigos del hoy delantero del PSG.

“El Pocho se quedó con la novia de su amigo. Hace 30 días está en plena luna de miel haciendo la cuarentena en uno de los hoteles más lujosos del mundo”, informaron Pecoraro y Fer Piaggio en el popular ciclo de Crónica HD.



El pasado fin de semana la actriz y modelo había publicado en su Instagram seductoras unas fotos en bikini en una paradisiaca playa. Por su parte, el ex jugador de la Selección Argentina también compartió (el 4 de abril) una instantánea junto al mar.