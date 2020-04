Coronavirus en Argentina: una de cada dos familias cobra el bono de $ 10.000

Poco más de la mitad de los hogares o familias vive en la Argentina en condiciones de fragilidad o “vulnerabilidad económica y social”. Es porque, luego del cruce de datos, un integrante de esas familias cobró o terminará cobrando, en esta primera etapa, el bono de $ 10.000 (Ingreso Familiar de Emergencia-IFE). Suman 7.854.316 personas o familias (lo percibe uno por familia) sobre los aproximadamente 15 millones de hogares de todo el país, según surge de la actualización estimada del Censo de 2010.

De aquí se desprende que, por ahora, el bono alcanza al 52% de los hogares. Son personas o familias “en situación de vulnerabilidad económica”, contados uno por uno, por número de DNI y otros datos, muchísimo más preciso que lo que surge de las proyecciones de encuestas. Son asalariados y cuentapropistas informales, monotributistas de bajos recursos y trabajadores de casas particulares (personal doméstico), de acuerdo alcance fijado por el DNU y la reglamentación del IFE.

Aun así, hay familias o “grupos vulnerables” que quedaron excluidos del bono, de acuerdo a las condiciones fijadas por el DNU, como las 120.000 personas que cobran el subsidio o Prestación por Desempleo (6.000 pesos promedio) o el otro medio millón que percibe programas sociales nacionales, provinciales o municipales (entre 2.000 y 8.000 pesos y no tienen hijos), ya que con hijos menores ya percibieron los $ 10.000 junto con la AUH.

También habría un número impreciso de personas en condiciones de recibir el subsidio y que, por distintas razones, no hizo la pre-inscripción, aunque se supone que debería ser un número relativamente bajo.

Ahora, la ANSeS va a reconsiderar las solicitudes rechazadas – 4.207.891- entre las cuales puede faltar documentación a presentar por el que hizo la pre-inscripción relativa a su situación laboral, familiar o patrimonial y en consecuencia, podrían recibir también esta ayuda extraordinaria de $ 10.000.

Así, entre los que no se pre-inscribieron, los “excluidos” y “a reconsiderar”, el número de familias “vulnerables” podría agrandarse y rondar los 8,5 millones de hogares, poco más del 55% del total país.

Dado el alto peso (43,8%) de los solteros sin hijos (“grupos familiares unipersonales”) entre los que accedieron al bono, en situación de “vulnerabilidad” habría unas 20 millones de personas, casi el 45% de la población de la Argentina.

Es un porcentaje no muy alejado del 37,9% de personas pobres que midió el INDEC en el cuarto trimestre de 2019 para 31 aglomerados urbanos. Es que si se agregan los aglomerados urbanos más alejados de los grandes centros y la población rural, ambos con niveles de pobreza superiores a la media, y el deterioro económico, social y laboral en lo que va del año, los números del INDEC y los que surgirían del IFE se aproximarían.

Otra conclusión del Informe oficial es que, entre asalariados y cuentapropistas, el número de informales suma 7.253.758 que, a su vez, no tienen un familiar con trabajo registrado, jubilado o monotributista superior a la categoría C. Si no se toma en cuenta ese requisito, también en este caso el número total de informales sería muy superior.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Ismael Bermúdez