Milei dice que Alberto va a dejar "45 millones de personas muertos de hambre”

"Por qué el Presidente no habla de la experiencia de Israel, de Japón, de Taiwan, de Hong Kong o de Singapur”, se preguntó Milei

Javier Milei dialogó con Mañana Digital por LT20 Radio Junín sobre las medidas que tomó el Gobierno Nacional frente a la pandemia del covid-19, y dijo: “Primero el Estado te rompe las piernas, pero es fabuloso porque te da las muletas. El derrumbe de la actividad económica lo está generando el propio Estado a partir de la forma irracional de implementar la lucha contra la pandemia. En lugar de tomar el modelo de lugares como Alemania, utilizaron el cavernícola de encerrar a la gente”.

“El encierro implica correr gente del mercado laboral, eso hace que caiga la producción y encima en la cartera de Economía se les ocurre estimular la demanda a través de papelitos de colores. Al margen de que Argentina ya navega las aguas del Default. Tanto Estado va a generar la peor crisis de la historia económica del país”, agregó.

Por otro lado, al ser consultado sobre la frase del presidente Alberto Fernández sobre que una economía que se cae se levanta pero una vida no, comentó: “Esa frase es un falso dilema y una pésima analogía. Poniendo un número estrafalario de posibles muertos por coronavirus, si la economía no produce no se puede consumir, por lo tanto implica matar a 45 millones de personas de hambre”.

Para Milei, “hay dos dimensiones del problema” en torno al coronavirus, y explicó: “El primero es cuáles son los instrumentos de política económica que se tienen, Argentina no puede endeudarse, no puede emitir dinero porque la gente lo desprecia al peso. El segundo es que hay que tener cuidado con los casos de Italia y de España, porque son los que el Gobierno muestra para sembrar el pánico, por qué no hablan de la experiencia de Israel, de Japón, de Taiwan, de Hong Kong o de Singapur”.

“Quieren generar poder a partir de encerrar a la gente. Yo compro la cuarentena en los estadíos tempranos, porque permite que pongas en forma al sistema de salud para poder dar respuesta y al mismo tiempo se ayuda a la gente a mejorar los hábitos en los temas de higiene para quitarle velocidad de propagación al virus. Lo que pasa es que no puede sostenerse una economía con el 87,5% de la población encerrada”, añadió.

Al ser consultado sobre si Argentina puede caer nuevamente en una hiperinflación, manifestó: “Qué pueden comprar los papelitos si no hay producción, nada. Eso hace que no tengan poder adquisitivo y eso lleva a una hiperinflación. Argentina tiene un riesgo de hiperinflación grosero. En el último mes la cantidad de dinero subió un 36%, comparado con el año anterior está 75% arriba. En las hipótesis más optimistas, la cantidad de dinero este año puede crecer 150%. A esto se le suma que se derrumbó la demanda de dinero”.

Milei, sobre esto, responsabilizó directamente al Gobierno Nacional al decir que “esto no se puede achacar al coronavirus”, y siguió: “China, Estados Unidos y Francia tienen problemas con el coronavirus, y ninguno está al borde de este escenario. Es un problema de Argentina, el coronavirus sólo va a jugar un 5%”.

Kicillof

Por último, se refirió al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires: “Kicillof está en mis antípodas ideológicas, pero es el único que hace algo razonable. Mercedes Marcó del Pont ahora te quiere reventar a impuestos o a Máximo Kirchner que quiere poner un impuesto a la riqueza. Ellos están abajo del peor Ministro de Economía de la historia, que fue el único que alertó al Presidente sobre la necesidad de que se produzca. El tipo que está en negro, que es el 40% del ciclo económico, hoy ya no tiene qué comer”.

Fuente: La Verdad online