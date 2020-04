Mahle en problemas, empleados van a cobrar el 75% del sueldo

Los empeados de Mahle recibieron la notificación que transcribimos a continuación, la misma comenzó a llegar en el día de ayer y sumó mucha preocupación a todos los que de una u otra manera, ya sea en forma directa o indirecta, trabajan para la multinacional.

El argumento de la empresa es la disminución del trabajo producto de la falta de pedido por parte de clientes europeos.

EL TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

Por la presente ponemos en su conocimiento que MAHLE Argentina S.A. (MAHLE) y la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Delegación Rafaela, han suscripto un acuerdo según lo normado por el art 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

El escenario actual en cuanto a los pedidos de nuestros clientes justifica esta suspensión temporal de la producción, por lo que las actividades de la planta de Rafaela serán interrumpidas, en principio desde el 13 de abril hasta el 30 de junio de 2020 inclusive.

Teniendo en cuenta esta situación, durante ese lapso al personal se le garantizará una prestación no remunerativa equivalente al 75% de la remuneración neta habitual. MAHLE se encuentra tramitando la obtención del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), por lo que se ha tenido en cuenta esta compensación para poder garantizar el 75% como asignación no remunerativa. Por ello, hasta tanto no se conceda, MAHLE anticipará el garantizado a fin de que una vez logrado el reintegro se recupere parte de los fondos anticipados. Adicionalmente y para contribuir con la continuidad de los servicios médico asistenciales, MAHLE asumirá el pago de las contribuciones establecidas en las leyes 23 660 y 23 661. En caso de requerir del personal antes de esa fecha, ya sea en forma total o parcial, de manera continua y/o intermitente, se lo notificaremos con antelación para contar con su colaboración. Con el objeto de atender cualquier inquietud que pudiese surgir, rogamos tomar contacto por medio de las siguientes direcciones de correo electrónico:

MAHLE Rafaela [email protected]

UOMRA Rafaela: sriauomraqmail com

Por último, MAHLE desea agradecerles la colaboración prestada esperando sepan entender la delicada situación de fuerza mayor que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia COVID-19.

Atentamente.

MAHLE Argentina S.A - Planta Rafaela