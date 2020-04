El Concejo probó el zoom y sobresalió el campeón de la play

"Esto es parecido a la play" , dijo un joven concejal acostumbrado más a los juegos virtuales que al trabajo en si.

Algunos se "pisaban" , otros quedaban congelados y por momentos hablaban todos a la vez.

Por ser la primera vez la cosa no estuvo tan mal y al menos algunos de nuestros concejales comenzaron a hacer algo desde que se decretó la cuarentena.

Brenda Vimo, acostumbrada a embarrarse en las calles sin asfalto de la ciudad le dijo a un "compañero" que ella prefiere caminar los barrios, ir a las salitas y al Hospital mismo, que la tecnología no la copa.

Jorge Muriel desde que comenzó la pandemia se encarga de coordinar en el "hongo" de Ferro la entrega de bolsones, la tecnología tampoco lo copa pero está exceptuado por su comprobado trabajo comunitario.

Juan Senn no paró nunca, siempre activo, ayudando a quien le solicita colaboración. Es de la generación tecnológica, para el no es nuevo trabajar en forma virtual.

Alejandra Sagardoy sorprendiendo a propios y extraños con un compromiso y actividad para destacar, directamente no sabe nada de tecnología, pero es "laburante" y se le perdona su poco apego tecnológico, aunque podría aprender.

Lisandro Mársico fue el primero que donó parte de su sueldo y presentó reclamos y propuestas. Entiende de tecnología.

Lalo Bonino es otro de los que en un primer momento propuso al menos " hacer algo" y con el Pro intentó convencer a sus socios que " larguen un mango" en estas épocas de pandemia. La tecnología no lo sorprendió y es uno de los que mejor la dominan.

Pero también están los que por ahora solamente van al cajero, cobran sus sueldos y "a otra cosa mariposa". Manejan muy bien la tecnología, hacen campeonatos de play al menos una vez al día, por ahí "rascan" uno que otro manguito extra, por lo que saben de tecnología, pero no son afectos al trabajo.

Un párrafo aparte para el "titiritero", el "gran simulador". De tecnología nada, el sólo se encarga de manejar los hilos, que trabajen para el, una especie de "fiolo" de la política. Poco y nada le interesa la tecnología, el quiere siempre un puesto , un cargo, una "teta" del Estado para seguir ordeñando.

Por eso, pese a que ayer se destacó el que menos hace ( jugar a la play tiene sus beneficios), es auspicioso que al menos en forma virtual, los que menos hacen y más ganas de seguir durmiendo tienen, comenzaran a calentar motores, aunque sea para hablar pavadas.

EL ENCUENTRO VIRTUAL DE LOS CONCEJALES



En un encuentro virtual, ayer por la mañana los concejales realizaron la primera reunión de comisión, bajo esta modalidad impuesta por la pandemia del coronavirus y las restricciones establecidas por decretos. Allí se trataron distintos temas que tenían en agenda, referidos a medidas tributarias analizadas para hacer frente a la crisis y las notas recibidas desde varios sectores, comerciantes, profesionales y autónomos, que se encuentran atravesando una situación crítica tras el decreto de aislamiento preventivo y obligatorio que prohíbe desarrollar una amplia cantidad de actividades comerciales afectando económicamente a muchos rafaelinos.

Además, analizaron el alcance del nuevo DNU presidencial que extiende la cuarentena hasta el 27 de abril y su aplicación en el ámbito de nuestra ciudad. De este modo, los ediles seguirán con el trabajo legislativo cumpliendo

con las medidas preventivas y evitando conglomeraciones de personas. Desde el Concejo expresaron que, “hay responsabilidades y deberes que no pueden dejarse de lado, y esto requiere que nos adaptemos a esta situación que hoy nos toca vivir, sin eludir nuestras obligaciones”. Por último, confirmaron que las comisiones no presenciales continuarán desarrollándose mientras dure la medida instaurada a causa de la situación sanitaria.

VALORARON EL ENCUENTRO

“Tuvimos la primera reunión de este modo virtual, amigándonos con la tecnología y estas nuevas formas, pudimos asistir todos los concejales e hicimos un pantallazo de las nuevas realidades que tienen que ver con la pandemia, el enfoque sanitario, cuál es la realidad que se está viviendo y cómo están los centros de aislamientos. Analizamos varias notas que enviaron profesionales y comerciantes que nos solicitaron nuevos permisos para poder realizar actividades, que piden poder ingresar a la lista de excepciones. Es dificultoso para nosotros poder apoyar esto ya que tanto el Ejecutivo provincial como el local cumplen la normativa de la nación. Atendimos también las necesidades de muchas familias que no pueden ir a trabajar y poder realizar alguna actividad remunerada, analizamos posibles estrategias en un contexto difícil”, señaló la concejal oficialista Brenda Vimo.

Por su parte Juan Senn manifestó que “esta es la primera experiencia que tenemos desde el Concejo con esta modalidad virtual y obviamente que no es lo mismo que las reuniones de manera presencial, pero nos iremos adaptando. Lo importante con este nuevo mecanismo es poder estar conectados y tratar los temas de la ciudad, de otra forma no lo podríamos hacer porque estaríamos incumpliendo las normas nacionales. Vamos a seguir trabajando para que Rafaela esté preparada para lo que se avecina”.

Fuente: La Opinión