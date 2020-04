Zulemita Menem, sin filtro contra Viviana Canosa: “Por ese demonio casi pierdo un embarazo”

La empresaria Zulemita Menem despertó polémica en las redes con una fuerte declaración contra Viviana Canosa. La hija del ex presidente dijo que por culpa de la conductora de “Nada Personal” casi pierde un embarazo.

Todo comenzó cuando el abogado conocido en Twitter como Ziberial compartió en su cuenta el video de Canosa defendiendo a su ex marido, Alejandro Borensztein, de las críticas del diputado Eduardo Valdés cuando este tildó de “bocasucia” por llamar pelotudo a Marcelo Tinelli en su columna de opinión en el diario Clarín.

“Que espléndida Viviana, la única periodista que queda en TV que no es kirchnerista“, comentó el internauta junto al clip. Al leerlo, Zulemita Menem apuntó contra la conductora: “Agraciada por su belleza. Especialista en mandar a la B a los que no dan más rédito, al confuso duque de Awada, al agraciado productor, al grandioso arquitecto; actual se le va a complicar mandarlo a la B al menos por cuatro añitos más. Yo me mantengo sola ‘frase célebre’ que no debería aclarar”.



Otro usuario le preguntó a Zulemita a quien se refería y ella aclaró: “El duque: es el ex marido de Juliana Awada (el conde Bruno Laurent Philippe Barbier). El productor Daniel Tobal quedó en la calle por sus ‘influencias’, y el famoso arquitecto/columnista (Alejandro Borensztein), diría que nadie se salva de los cuernos, más si son del poder”.

La embestida de Zulemita Menem continuó cuando Yanina Latorre la retwitteo y escribió: “Zulemita te amo… vs Canosa”. “Yanina vos sabes lo que me hizo pasar cuando estaba embarazada, con sus inventos maliciosos. Es la persona más mala y siniestra. Ahora se hace ‘la amiga del pueblo’ puteando a los políticos…. nunca entiendo por qué siempre aclara algo que debería ser normal: ‘yo me mantengo sola'”, finalizó la empresaria.