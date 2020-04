Rustu Reçber: "No olvidaré todo lo que el Barça hizo por mí cuando me moría por el coronavirus"

La vida del exarquero turco Rustu Reçber estuvo en peligro tras contraer el COVID-19, tal como lo contó en una entrevista concedida al diario As luego de superar el complejo cuadro por el que estuvo 11 días internado en estado crítico. "Hay una cura para este virus que nuestro Ministerio de Salud ha implementado. Los médicos aplicaron este método extensivamente durante 10 días y pusieron mucho esfuerzo en ello", destacó.

Reçber es uno de los arqueros más destacados en la historia de Turquía, donde jugó tanto en el Fenerbahce como en el Besiktas, pero su nombre trascendió luego de ser fichado por el Barcelona, en la temporada 2003-04, cuando jugó apenas siete partidos con el club culé, que en este trance no se olvidó de él.

"Me dieron un gran apoyo durante y después de mi enfermedad y me han transmitido los buenos deseos del presidente. En momentos como estos, los pequeños detalles no deben ser olvidados. No olvidaré todo lo que el Barça hizo por mí cuando me moría por el coronavirus. Me dio la vida", consideró.

El turco, de 46 años, dijo estar a disposición del Barcelona cuando sea necesario y en medio de la emoción por el respaldo recibido, recordó de su etapa como blaugrana: "Fue una temporada única para mí y para los míos. Estoy orgulloso de haber formado parte de esta gran familia. Recuerdo que hice un buen Mundial de Corea y Japón 2002 y eso hizo posible mi fichaje por ellos. Es algo único de verdad. El día a día allí es muy especial y es difícil que algún día se me borre de la mente. La gente es fabulosa y cariñosa. Jamás podría decirte algo malo de esa experiencia".