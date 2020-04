El sincericidio de Vicky Xipolitakis: “Muchas veces me comió el personaje de bolu… que hacía para facturar”

Vicky Xipolitakis habló sobre cómo vive la cuarentena junto a su hijito Salvador y reveló los problemas que tiene con su ex marido, Javier Naselli.

Vicky Xipolitakis contó cómo está viviendo la cuarentena junto a su hijo Salvador y la complicada relación que tiene con su ex marido, Javier Naselli. La famosa mediática está pasando la cuarentena en su casa junto al nene de 1 año y la niñera.

“Es la misma casa donde nació y creció Salvador. La que el padre de Salvi le cambió la cerradura y quiso dejar a su hijo en la calle. Después de no pagar, hoy el papá de mi hijo paga la mitad del alquiler para quedar bien con la Justicia”, reveló en diálogo con Ciudad.com

Y agregó: “Tampoco entendí en qué se basaron para que yo pague la mitad de los gastos si no tengo ingresos, y hablamos de un padre millonario que sabe bien los gastos de su hijo. Acá quedan en evidencia los malos manejos de mis abogados anteriores. Hay cosas que dejo pasar, pero con el futuro de mi hijo no se juega”.

Sobre cómo vive la cuarentena, Vicky Xipolitakis destacó lo positivo: “Poder madurar. Imagínense que yo era una nena de mamá y papá, y quedé sola con un bebé a cargo de una casa. De no hacer nada, de un día para el otro construir mi familia, que somos mi hijo y yo”.

Y destacó: “Me cuesta, pero creo que lo logré con mucho esfuerzo y amor. Hoy tengo que proteger a mi padre para que no se mueva de su casa, ya que él tiene más de 60 años y no puede estar saliendo a comprarme cosas. Mi papá nos mantiene a Salvador y a mí, como lo hizo siempre”.

Vicky Xipolitakis también contó que no ve a su ex marido, Javier Naselli, tras el escándalo en el que lo denunció por violencia de género. “El papá de Salvador no tiene contacto con él de ningún tipo. Nunca lo tuvo. Jamás mandó ni un mensaje ni para ver cómo está, si necesita algo“, contó.

Y sentenció: “Ni para su primer añito de vida ni cuando tuvo fiebre, cosa que se entera porque me vive espiando el Instagram desde cuentas truchas. No se comunicó para Navidad, menos para esta pandemia en que la gente se muere”.