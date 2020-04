Rector de la UNC a favor de que los chicos pasen de año

"Si eso no sucede, ¿cómo hacés con los ingresantes?", dijo Hugo Juri

En medio de la cuarentena, y sin perspectiva de cuándo pueden reanudarse las clases, Hugo Juri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, se pronunció a favor de que los alumnos pasen de año.



“Van a tener que pasar por una cuestión hasta logística. Esta situación es absolutamente excepcional. Seguramente los que terminen el secundario, deban hacer unos meses más del verano para adecuarse y la universidad los deberá nivelar en el conocimiento que les falte.

Los otros años deberán hacer lo que se venía trabajando con la falta de clases. No tenemos opciones y ese es el problema”, dijo.

Juri mencionó los ejemplos de España e Italia que determinaron que sus alumnos pasen de año e indicó que seguramente en Argentina los alumnos “no van a perder el año en los papeles”.

Hay una cuestión hasta logística. Si no pasan de año, qué hacés con los que quieren ingresar. Hoy no se puede volver porque los chicos se trasladan en ómnibus, se juntan y no hay manera de controlarlos. Es una cosa que nadie sabe cuánto falta.

“Nadie sabe cuánto va a durar y salir es difícil. Todos ya imaginan que no va a estar la vacuna en un año y que en el hemisferio Norte tendrán otra ola como pasa siempre con los virus. Nosotros recién entrando en el invierno. No es para asustar a nadie, pero no hay idea”

“Que lean la revista Kapeluz, que bajen contenido de las plataformas oficiales, que miren canales de tv educativos".

Tenemos que pedirles a los papás que mantengan esa gimnasia para que los chicos dediquen unas horas al día para continuar sus estudios.

Sin embargo, señaló que en estas circunstancias también influye tanto el nivel educativo como las comodidades.

“Acá aumentan las grietas y no es lo mismo la casa a donde hay un nivel educativo medio, de la que no ha tenido esa oportunidad y tiene que salir a buscar cómo alimentarse”, cerró.

Fuente: Cadena3