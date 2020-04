Aunque la cuarentena complica las mediciones, para las consultoras la recesión bajará la inflación de abril al 2%

Por la cuarentena, los economistas y las consultoras privadas estás más complicados para realizar sus habituales proyecciones de inflación. Por el cierre de los locales comerciales y las dificultades para poder relevar precios, muchas de ellas debieron suspender las mediciones o cambiar su metodología.

Con todo, ya hay algunas proyecciones. Desde la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) estiman una inflación mensual cercana de 2% para abril. “En un primer momento esperábamos números más elevados para este mes, pero las mediciones de las dos primeras semanas fueron más bajas de lo esperado y nos obligaron a reducir nuestra previsión. En el rubro alimentos y bebidas, nuestra medición preliminar para las dos primeras semanas registró un avance de tan solo 1% mensual”, explicó Santiago Taboada, economista del Centro de Estudios Económicos de OJF.

Según el análisis de la consultora, ese porcentaje menor al esperado puede deberse a los precios máximos establecidos por el Gobierno y también es una consecuencia de la importante recesión de la economía por la de la cuarentena. “Esta ‘paralización’ de la economía puede estar funcionando como un ‘disciplinador’ de los precios en el corto plazo”, agregó Taboada.

Pudieron avanzar con las proyecciones porque realizan sus mediciones mayoritariamente en grandes supermercados. En el caso del Indec y otras firmas privadas, los principales problemas metodológicos se observaron en realizar relevamientos en los pequeños comercios, que permanecen cerrados, y en las dificultades de circulación para las personas encargadas de tomar los datos.

El índice de precios al consumidor para el GBA que realiza la consultora Ecolatina trepó un 2% en la primera quincena de abril (en comparación con la primera quincena de marzo), y en alimentos y bebidas rondó en torno al 3%. La proyección para abril es una inflación entre 2% y 2,5%.

La consultora Elypsis, por ejemplo, no cuenta aún con una medición para abril sobre el indicador. “Precios Claros dejó de actualizar el 6 de marzo, no tenemos manera de medir presencial, así que estamos estudiando cómo lo hacemos con solo lo disponible online. Por otro lado, tampoco está midiendo online el Indec, con lo cual el número de inflación de abril no será comparable al resto de la serie”, señaló Eduardo Levy Yeyati, titular de Elypsis.

“La inflación empieza a responder a la sorprendente emisión monetaria que buscó reemplazar la recaudación ante su colapso por la cuarentena. El primer precio que acelera será el contado con liquidación (el valor dólar que se obtiene por comprar acciones o títulos en el mercado local en pesos, pero que cotizan en el exterior en dólares) y el Gobierno intentará que no llegue a precios pisando el dólar oficial”, estimó el economista Ramiro Castiñeira.

“Sobre eso, se suman problemas de logística además de la menor producción consecuencia de la cuarentena, que presionan los precios al alza por falta de stocks en góndola”, agregó.

Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central entre consultoras privadas, la inflación mensual prevista para será de 2,8% para abril, el cuarto mes del año. En tanto, para diciembre de 2020, los analistas del mercado proyectaron que la inflación general alcanzará un 40% interanual.

