"Se valen del coronavirus para pisotear la Constitución Nacional"

El Peronismo está en un escenario que le resulta propicio y le gusta. La acumulación y centralización del poder, junto a un pisoteo de la CN no nos lleva por buen camino

Cuando el Presidente de la Nación decretó la cuarentena sin acudir al remedio constitucional de declarar el "estado de sitio", advertimos que el remedio podía ser peor que la enfermedad.

Desde el mismo momento que el país se puso en cuarentena comenzó una violación sistemática de la Constitución Nacional y del Estado de Derecho como nunca antes pasó desde que los Argentinos recuperamos la Democracia en 1983.

Quizá los que vivimos esa recuperación de las libertades individuales como una liberación mayúscula a muchos años de dictadura y de avasallamientos, somos los que más sentimos el cercenamiento actual.

Ver las calles pobladas y patrulladas por las diferentes fuerzas de seguridad y que para cualquier simple acto tengamos que pedir permiso, nos lleva a una época que muchos pensábamos que no volvería.

Se debe entender que bajo ningún aspecto se desconoce el momento que el mundo está viviendo, que somos conscientes de lo que el virus es y de las consecuencias que el mismo puede acarrear en un futuro, pero también estamos absolutamente seguros que existen otras alternativas posibles que no se pusieron en consideración y que resulta inexplicable que no se pongan a un mes de estar el país parado y el aparato productivo Argentino destruido.

La dicotomía salud-economía es falsa y maliciosa: No hay país que sobreviva a una pandemia, pero tampoco hay país que resista a la pandemia económica que estamos viviendo culpa de las malas decisiones de los funcionarios que tienen la obligación de velar por la salud, la vida y los intereses de todos los Argentinos.

Resulta vergonzoso y nunca visto, ni en las peores épocas de la dictadura, que miles y miles de Argentinos se encuentren varados en el exterior y no se les permita regresar a sus hogares, a su país. El Estado debe arbitrar los medios para que esos Argentinos regresen, hagan la cuarentena, no contagien y no se contagien y vuelvan a sus hogares. Esta prohibición quizá sea la mas flagrante violación de nuestra Carta Magna.

Con la cuarentena obligatoria y el menosprecio a la Constitución salieron los que siempre guardaron su costado fachista, como el Gobernador de Santa Fe Omar Perotti, quien sin ponerse colorado dijo que si alguien no cumple con algunas de las normativas por el dictadas, lisa y llanamente les iba a hacer "cortar la luz", un verdadero desatino, una falta de respeto, una violación a las garantías constitucionales que nuestra carta magna consagra.

El Peronismo se siente bien con la "suma del poder público", es quizá el lugar que más les gusta y en donde mejor se siente: Sin rendir cuentas.

En medio de todo esto, una oposición flaca y lánguida, sin fuerzas ni intenciones concretas de velar por lo más sagrado que tenemos, que no es otra cosa que nuestra libertad.

La cuarentena en las condiciones que está planteada no va más y se debe levantar, no hay otra opción.

El Peronismo se queja de que el sistema de salud no resiste y por supuesto hecha la culpa al gobierno anterior, sin hacerse cargo de los más de 30 años que ellos vienen gobernando y en algunas provincias mucho más aún.

El Peronismo se debe hacer cargo de sus errores, de sus desmanejos, de su propia corrupción.

Hace un mes que estamos en cuarentena y ni siquiera prepararon terapistas para manejar los respiradores, por lo que más allá del número de aparatos que tengamos, poco va a servir sin que alguien este capacitado para manipularlos.

El gobierno solo atinó a decirnos "quédense en casa", mientras tanto, muchas cosas pasaron y pasan en el país.

Basta de grieta, basta de dicotomía, basta de mentiras, basta de violar sistemáticamente la Constitución Nacional con un falso argumento: El gobierno debe velar por nuestra salud y nuestro bienestar, pero no a cualquier precio.