“Jugando con Fuego”: el nuevo reality de Netflix donde está prohibido tener sexo

Netflix está en permanente estado de actualización de contenidos. La plataforma más popular del mundo trata de innovar todo el tiempo con series, películas, documentales y realities de todo tipo. Recientemente se estrenó “El amor es ciego”, donde el objetivo es que dos personas se enamoren… ¡sin verse las caras!

Y este viernes 17 de abril se estrenará otro reality show que seguramente dará que hablar: “Jugando con fuego”. Aquí los participantes sí pueden verse, interactuar entre sí y divertirse. Pero hay una única condición que no deben quebrar ya que les significará una pérdida de puntos: nunca, bajo ningún motivo, podrán tener relaciones sexuales entre sí, y ni siquiera podrán darse besos.



Se les descontará dinero por cualquier actividad sexual

En el trailer que se difundió se ve a hombres y mujeres felices y riendo al llegar a un lugar con playas paradisíacas. “Esto es literalmente el cielo en la tierra” dice uno. Hasta que llega el momento en que los reúnen y les cuentan la regla principal del juego: “Su estadía acá tiene algunas condiciones. Está prohibido besarse y tener sexo. Este retiro es para ayudarlos a que se conecten con sus emociones. Se les descontará dinero por cualquier actividad sexual”.

Naturalmente, esto a los participantes no les agrada en lo más mínimo. “Un robot no me va a decir lo que puedo o no hacer” o “No es fácil estar un período de tiempo sin ningún alivio sexual” son algunas de las reacciones de los participantes. Además, en el trailer se mostró que algunos de ellos no pudieron resistir sus impulsos y se besaron